Sniper Ghost Warrior Contracts 2 fait le tour de ses mécaniques en vidéo

Récemment repoussé sur PS5, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sort cependant bientôt sur les autres plateformes. Le nouveau titre de CI Games en profite donc pour continuer sa promotion et après nous avoir souhaité la bienvenue au Kuamar, voici qu’une nouvelle vidéo nous montre les différentes possibilités de gameplay.

« Enchanté, je suis Raven »

A vrai dire, rien de bien nouveau à se mettre sous la dent dans cette bande-annonce mais elle a le mérite de faire convenablement le tour du propriétaire. Si vous voulez vous mettre à jour ou (re)découvrir ce qui vous attend dans ce Sniper Ghost Warriors Contracts 2, ces trois minutes sont un bon investissement. Le studio nous montre différents environnements situés au Kuamar, l’endroit où l’on sera plongé, entre les frontières libanaise et syrienne et nous rappelle que l’on incarnera un sniper, armé bien sûr d’un fusil de précision, qui devra réaliser plusieurs contrats. Précision, furtivité et headshots seront les mots d’ordre de cette aventure.

Rendez-vous le 4 juin 2021 pour la sortie de Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sur PC, PS4, Xbox One et Xbox Series et un peu plus tard, sans date donnée, sur PlayStation 5.