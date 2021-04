Sniper Ghost Warrior Contracts 2 nous souhaite la bienvenue au Kuamar

Après nous avoir dévoilé un peu de gameplay et une date de sortie le mois dernier, Sniper Ghost Warrior Contracts 2 refait parler de lui avec une nouvelle bande-annonce. Bonne nouvelle, c’est encore du gameplay, avec cette fois-ci, un petit tour d’horizon de l’environnement qui nous attend dans la campagne.

Welcome to Kuamar

Cette suite s’inscrit dans la continuité de son prédécesseur et nous proposera cinq maps à parcourir où l’on devra varier les approches, avec de l’infiltration ou encore du tir à longue distance. Cette nouvelle vidéo nous présente le décor dans lequel on sera plongé, le Kuamar.

On peut ainsi y apprécier la variété des environnements inspirés du Moyen-Orient, nichés entre les frontières libanaise et syrienne. On nous explique qu’une dictature locale est en place, menée par le président Omar Al-Bakr et sa femme, Bibi Rashida, qui contrôlent la région depuis plus de 20 ans. A vous de mettre fin à leur règne, en incarnant Raven, où vous devrez exécuter divers contrats.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sortira le 4 juin 2021 sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Le jeu est déjà disponible en précommande pour une petite quarantaine d’euros sur Amazon.