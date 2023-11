Absurd Ventures : Le studio de Dan Houser (cofondateur de Rockstar) dévoile ses deux premiers projets

Avant un premier jeu ?

Si l’on fait bien attention à employer le terme de projets, c’est parce qu’il ne s’agit pas de jeux vidéo. Absurd Ventures n’est en effet pas qu’un simple studio de développement, puisqu’il compte verser dans le transmedia en racontant des histoires via divers moyens. Ainsi, les deux premiers projets du studio ne sont pas de jeux, mais des premières histoires qui viendront donner le ton et l’identité de cette équipe.

On retrouvera notamment un roman graphique au nom de American Caper, qui sera illustré par l’artiste Simon Bisley, qui a notamment travaillé sur le personnage de Lobo de DC Comics. On y suivra l’histoire de deux familles américaines normales (et fauchées) dans un monde qui va dépeindre tout ce qui ne va pas aux Etats-Unis, entre les politiciens corrompus et le système défaillant. L’autre projet est intitulé A Better Paradise et se présente comme une série audio en 12 épisodes, coproduite avec QCODE Media, qui devrait prendre la forme d’un thriller dans un futur proche.

Ces deux histoires devraient voir le jour en 2024, et on surveillera cela attentivement pour voir si le studio compte s’en servir comme inspiration pour un potentiel futur jeu.

AMERICAN CAPER and A BETTER PARADISE⁰First stories coming in 2024⁰⁰We will soon introduce two universes, their characters and lore…⁰https://t.co/zAcpW0O1C5⁰https://t.co/fPzDtzbZU5 pic.twitter.com/iyXwe7eBOo — Absurd Ventures (@AbsurdVentures) November 29, 2023