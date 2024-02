Le site officiel de Tomb Raider fait peau neuve à l’occasion de la sortie du Remaster, une annonce prochainement ?

L’aventure vous attend…

Dès votre arrivée sur la page de garde du site officiel de Tomb Raider, nous pouvons remarquer le nouveau logo sélectionné pour représenter la licence à l’avenir et mis en lumière à l’époque des 25 ans de la licence lancée en 1996. Ce logo à base pyramidale a d’ailleurs légèrement été remanié, car un détail remarqué par les plus curieux permet de se rendre compte de la présence de plusieurs visuels de Lara Croft comprenant même un design qui semble inédit, comme un teaser de la prochaine évolution de l’aventurière ?

Pour rappel, la prochaine aventure de Lara Croft ne possède toujours pas de nom officiel et n’a fait fuiter que quelques rumeurs ces derniers mois, depuis son annonce officielle en 2022 et le partenariat entre Crystal Dynamics au développement, et Amazon Games pour la partie édition notamment, le tout sous Unreal Engine 5.

Cette nouvelle itération, qui serait la 12e si l’on compte uniquement les opus canoniques, est censé se faire fusionner les deux temporalités préexistantes : celle de la trilogie originale que nous connaissons tous (ou presque, d’où ce Remaster pratique pour faire connaitre la licence à un maximum de nouveaux venus), et celle de la trilogie Survivor commencée avec le reboot de 2013. A cette occasion, nous devrions faire la connaissance avec le nouveau visage unifié de Lara Croft devenue désormais l’aventurière aguerrie des premiers opus.

Mais si l’on descend un peu plus bas sur la page d’accueil de ce tout nouveau site, on peut remarquer la présence d’un mini-jeu façon pillage de tombes, nous demandant de résoudre une énigme afin d’ouvrir le contenu d’un crypte secrète. Ceux ou celles qui auront une bonne mémoire se rappelleront que le teasing de Shadow of the Tomb Raider avait débuté de la même manière, avec une énigme étendue sur plusieurs semaines proposant de résoudre des mini-jeux jusqu’à la sortie de l’opus en 2018.

Pour vous en sortir cette fois, il va falloir allumer votre torche située près du feu de camp un peu plus bas. Puis, vous devrez fouiller les trois environnements présents dans la page web afin de déceler dans l’ombre 5 reliques anciennes. Une fois les reliques récupérées, retournez au coffre et tentez de l’ouvrir en indiquant le bon symbole sous chaque objet. Un conseil, cliquez sur chaque relique pour apercevoir le bon symbole.

Si vous y parvenez, vous obtenez un badge venant compléter votre collection de badges en rapport avec la création d’un compte (vous ne pensiez tout de même pas que l’on allait laisser vos coordonnées personnelles tranquille, n’est-ce pas ?) ou encore la réalisation d’un questionnaire. A noter que vous pouvez aussi vous inscrire à une newsletter pour être informés des prochaines nouveautés.

… et le porte-monnaie aussi

Alors qu’une boutique en ligne devrait ouvrir très bientôt, proposant à l’achat de multiples goodies comme les lunettes emblématiques de l’héroïne, des porte-clés, des sweat etc., à des prix encore au stade de rumeurs (on parle de 18 à 100$ selon les goodies dont vous pouvez découvrir un premier aperçu après une fuite involontaire), une autre section a fait son apparition sur le site, concernant toutes les actualités autour de la licence.

Vous y retrouverez notamment des nouvelles concernant la série d’animation Tomb Raider: La légende de Lara Croft prévue sur Netflix cette année, mais aussi des informations sur le Remaster ou encore sur les livres, cosplay, jeu mobile Tomb Raider Reloaded et autres créations de la communauté, dans une sorte de hub global concernant la licence.

Le site vous propose également de retracer une rétrospective des jeux sortis depuis la dernière trilogie Survivor (et les jeux en vue isométrique Lara Croft), sans toutefois proposer pour l’instant le même type de contenu pour les 6 premiers jeux de l’ère Core Design ni la première trilogie proposée par Crystal Dynamics.

Il ne fait aucune doute pour l’instant, le renouveau de ce site web tombe à point nommé pour la sortie du Remaster signé Aspyr ce 14 février, mais de nombreux fans de par le monde ne peuvent s’empêcher de penser qu’il s’agit là du point de départ pour le début de la communication concernant le nouvel opus canonique de la série de jeux d’aventure. Une révélation cette année pour une sortie l’an prochain ou en 2026 pour les 30 ans de la saga iconique ?