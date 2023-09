L’anime Tomb Raider: The Legend of Lara Croft dévoile ses toutes premières images

Starring Lara Croft

L’attente aura été longue mais on découvre enfin ce à quoi l’anime Tomb Raider va ressembler. Un premier teaser qui nous donne aussi le titre complet de cette série, qui sera donc Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Entre ça, et les remasters Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft, on veut clairement nous faire comprendre que Tomb Raider, c’est Lara Croft. Oui, c’est évident, mais c’est peut-être pour préparer le terrain vers d’éventuels spin-off qui ne parleraient justement pas de Lara, étant donné qu’Amazon veut transformer la licence en un univers partagé.

Même si dans ce cas précis, ce n’est pas Amazon qui est aux commandes de cette série puisqu’elle est produite par Legendary Television et sera diffusée en exclusivité sur Netflix. Ces premières images montrent aussi que cette Lara, qui sera doublée par Hayley Atwell, sera inspirée par l’héroïne de la récente trilogie.

Comme pour l’anime Devil May Cry, aucune date précise n’a été dévoilée, mais on sait au moins que cette série arrivera dans le courant de l’anime 2024. Peut-être en parallèle d’un nouveau jeu, qui sait ?