Shredders : 4 minutes de gameplay supplémentaires pour le jeu de snowboard

Pendant la conférence Xbox Bethesda, nous avons pu découvrir un nouveau jeu de snowboard appelé Shredders. Ce titre nous emmènera dans la poudreuse et rappellera de bons souvenirs aux anciens joueurs de SSX ou pourquoi pas, Cool Boarders. Aujourd’hui, il présente quelques séquences de gameplay inédites.

Petite glisse en nature

Cette nouvelle vidéo ne nous apprend rien de bien nouveau mais elle a le mérite de nous montrer du nouveau gameplay. Pendant quatre minutes, les développeurs Dirk Van Welden et Marcus Forsmoo nous montrent les environnements du titre avant de prendre le contrôle d’un sportif qui dévalera une piste tout en réalisant quelques tricks.

La sortie de Shredders est prévue dans un premier temps sur Xbox Series et sera disponible day-one dans le Game Pass. Une version Windows 10 est aussi listée sur le site officiel et la mention « coming first » sous-entend une exclusivité temporaire chez Xbox.