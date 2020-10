Une émission de lancement pour la Xbox Series X | S sera diffusée le 10 novembre

Le 10 novembre, Microsoft lancera les hostilités pour le début de la nouvelle génération de console, avec la sortie de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Pour fêter l’événement, le constructeur tiendra un stream spécial le même jour, qui n’aura cependant pas de grosses annonces à dévoiler.

Une fête de lancement

Pas le peine de faire monter vos attentes, cette émission spéciale aura surtout pour but de mettre en avant les créateurs et de montrer quelques séquences de gameplay via des « Let’s Play », tout en récoltant des fonds pour diverses associations.

Microsoft précise bien qu’aucune annonce majeure n’est prévue pour le show. Une émission qui sera donc là pour vendre avant tout les prochaines machines, et qui servira de célébration pour Microsoft.

Ce show aura lieu le 10 novembre à 20 heures chez, et sera à suivre en live sur YouTube, Twitch et Facebook. Si vous souhaitez en savoir plus sur la Xbox Series X, n’hésitez pas à consulter notre unboxing maison de la console.