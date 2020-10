Xbox Series X : Notre unboxing de la console en vidéo

Après vous avoir partagé de nombreuses photos de la Xbox Series X, on vous présente désormais notre unboxing maison de la machine. Nous l’avons reçu il y a quelques jours, l’occasion idéale pour vous montrer la console dans une vidéo dédiée. On vous présente ainsi la boîte, son contenu, la manette, les différents câbles et évidemment, la Xbox Series X, ses différents ports et ses courbes. Rappelons que la machine sortira le 10 novembre en France avec tous les jeux listés ici.