Courez à en perdre la laine dans Sheepherds!, un party-game coopératif et coloré présent à l’AG French Direct

Compter les moutons n’a jamais été aussi éreintant

Sheepherds! est un party game coopératif des plus mignons et cosy, si tant est que vous soyez attiré par les puzzle game où ingéniosité, prise de risque et entraide sont au cœur du gameplay. Vous incarnez un chien de berger (à choisir entre plusieurs races bien connues dont certaines à débloquer) et devez utiliser vos atouts et votre environnement pour forcer et guider vos moutons à rejoindre l’endroit où ils se feront tondre pour récolter leur laine et ainsi pouvoir vous fabriquer de magnifiques tenues stylées.

L’un des avantages de Sheepherds! réside en son ouverture et sa liberté d’action. En somme, chacun va contribuer à son rythme et à sa manière à l’objectif commun, sans pression liée au temps ou à l’ordre de réussite des objectifs, afin que toute l’expérience ne soit qu’amusement et non frustration. On ne peut cependant pas garantir quelques tensions si vous n’arrivez pas à faire ce que vous voulez avec votre chien, n’est-ce-pas ?

Nous avons pu l’essayer en jouant à la démo disponible sur Steam et après avoir choisi notre chien et l’avoir customisé quelque peu, notre session de jeu a débuté par noter la présence d’objectifs obligatoires comme faire entrer 50 moutons bleus, ou bien 25 blancs qui devront repasser dans l’eau pour nettoyer la couleur qu’ils auraient acquise, etc., mais vous trouverez aussi des objectifs secondaires, des sortes de défis optionnels conçus pour tester vos compétences et votre travail d’équipe comme ne pas aboyer, faire d’abord rentrer les moutons roses, ne pas les faire aller dans l’eau, etc.

Une manière de diversifier le contenu et surtout de proposer plusieurs strates de difficulté en fonction de votre équipe par exemple. La patte artistique ainsi que les choix de couleur, de musicalité et la sensation de calme qui sont ressortis de notre session nous ont conforté dans notre impression de douceur voulue par les développeurs. Il faudra cependant en voir bien plus que cette dizaine de niveaux pour apercevoir l’équilibrage qui pouvait devenir assez compliqué en jouant seul, même si l’on a apprécié le renouvellement des objectifs et des contraintes sur cette première portion de niveaux inclus dans la démo.

Sheepherds! est prévu pour cette année, uniquement sur PC. N’oubliez pas que vous pouvez y jouer de 2 à 4 joueurs et joueuses (bien qu’il vous soit possible d’y jouer seul) et qu’une démo d’une petite heure est déjà disponible pour vous faire un joli pull de toutes les couleurs. N’hésitez pas à ajouter Sheepherds! sur votre liste de souhaits et à découvrir tous les autres jeux de l’AG French Direct 2025, avant de plonger dans notre interview exclusive prochainement disponible.