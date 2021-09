Pour Shawn Layden (ex-PlayStation), les futurs jeux PS5 pourraient couter 200 millions de dollars à produire

Shawn Layden a tendance a beaucoup plus s’exprimer maintenant qu’il n’est plus à la tête de de PlayStation. Il est d’ailleurs souvent revenu sur la question des coûts de production des jeux, qui augmentaient de manière exponentielle. Dans une interview accordée à Bloomberg avec Jason Schreier, Layden est revenu sur les raisons de son départ tout en donnant les perspectives qu’il entrevoit pour l’industrie.

Des couts plus importants pour une rentabilité qui stagne ?

Il déclare tout d’abord être arrivé au bout de son parcours après des succès comme God of War ou Horizon Zero Dawn, et avoir eu envie de s’arrêter là pour éviter le burnout et laisser la place à d’autres, tout en évitant de s’exprimer à propos des supposés conflits avec Jim Ryan, actuellement à la tête du groupe :

« Cela semblait être le bon moment de se retirer et de permettre à une autre génération d’amener la PlayStation 5 sur le marché. »

Mais il est surtout revenu sur la question de la production des jeux, en tirant la sonnette d’alarme. Pour lui, le cout de développement double à chaque nouvelle génération et ce coût exponentiel ne peut pas continuer encore longtemps :

« Si nous ne pouvons pas stopper la courbe du coût d’augmenter, tout ce que nous pouvons faire c’est essayer de prendre moins de risques. Cela vous pousse à vous tourner vers les suites de jeux. »

Selon lui, les productions de jeux exclusifs PS4 qui ont eu de gros succès ces dernières années ont coûté 100 millions de dollars. Pour la PS5, il pense alors que l’on pourrait arriver à 200 millions de dollars de coût de production.

Comme il l’avait déclaré auparavant, il pense que la solution se trouve dans l’élargissement du public, étant donné que ce dernier est encore bien trop étroit pour de tels financements. Il propose ainsi avec l’entreprise Streamline d’amener encore plus de diversité dans la création de jeux, avec plus de recrutements de personnes venant d’horizons différents pour apporter de la diversité et toucher ainsi plus d’audience.