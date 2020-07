Serious Sam 4 : Un trailer et une sortie en août sur PC et Stadia

Annoncé en 2013, Serious Sam 4 a depuis essuyé des reports et est resté longtemps sous les radars. C’est seulement sept longues années après l’ouverture de sa page Kickstarter, censée le financer intégralement, que le titre s’apprête enfin à nous être délivré. Et ce sur PC et Stadia.

Sortie le mois prochain

Pourvue d’une bonne notoriété entre 2002 et 2010, la série de fast FPS Serious Sam a depuis connu pas mal de déboires. Certains épisodes décevants, d’autres passés inaperçus, et pour finir de l’achever un quatrième volet dont on ne sait guère s’il va finir par sortir un jour. Et ce malgré la participation d’un paquet de fans sur sa page Kickstarter. Il aura fallu attendre 2018 pour que le titre refasse parler de lui.

En effet, à défaut d’avoir une date de sortie précise, Devolver Digital nous affirme cependant que Serious Sam 4 (auparavant sous-titré Planet Badass) arrivera dès le mois d’août. Uniquement sur PC et Stadia pour le moment, puis plus tard sur PlayStation 4, Xbox One, Linux et MAC. En attendant, voici un petit trailer de gameplay, une nouvelle fois explosif et sanglant.

Vous pouvez retrouver les infos annoncées avant l’E3 2018 à cette adresse.