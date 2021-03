Serious Sam 4 peut désormais accueillir les mods, et met à jour Serious Sam 2

Très peu convaincant, Serious Sam 4 s’offre dès aujourd’hui une nouvelle mise à jour accueillant les mods via le Steam Workshop, et une nouvelle version du Serious Editor. Qui plus est, Croteam fête également les 15 ans de l’excellent Serious Sam 2 avec une ultime mise à jour surprise.

Les mods débarquent sur Serious Sam 4…

Dans un premier temps, et notamment pour souffler les 20 bougies de la franchise, les p’tits gars de Croteam viennent enfin de publier un nouveau patch pour Serious Sam 4. Outre quelques corrections de bugs et un ajustement de l’optimisation du jeu – il était temps… -, le FPS mythique du développeur Croate se dote également de nouvelles fonctionnalités et outils officiels pour le Serious Editor 2021.

En sus, le titre y ajoute le support des mods avec Steam Workshop. Pour rappel, cet outil vous permet de piocher dans les nombreux mods créés par la communauté que vous pouvez ensuite implémenter à votre guise dans le jeu. Il s’agit très certainement d’une fonctionnalité que les joueurs devaient attendre depuis un petit moment. D’ailleurs, Davor Hunski, Project Lead de Serious Sam 4 et CCO à Croteam, souligne l’importance des modders dans leur communauté.

« Les modders ont toujours été la colonne vertébrale de notre communauté, repoussant les limites des jeux Serious Sam avec des modifications folles, de toutes les formes et toutes les tailles. Certains des mods Total Conversion auxquels nous avons joué sont particulièrement impressionnants, et ont contribué à maintenir nos jeux en vie pendant des années. Nous sommes impatients de découvrir ce que la communauté du modding nous réserve pour Serious Sam 4. »

Nous avons également hâte de voir ce que les modders proposeront en matière de créations, en espérant que cela rattrape le naufrage que fut ce quatrième opus. Au passage, vous pouvez également visionner ci-dessus la vidéo des nouveautés du Serious Editor 2021.

… Et Serious Sam 2 se met à jour 15 ans après !

Au-delà de cette nouvelle mise à jour de Serious Sam 4, Croteam en a également profité pour fêter comme il se doit le 15ème anniversaire de Serious Sam 2. Et quoi de mieux que de proposer une mise à jour conséquente. Au programme, le jeu proposera 12 nouvelles cartes multijoueur qui n’avaient jamais vu le jour. Celles-ci sont créées par Nathan Brown, un modder faisant partie de Croteam depuis quelques années.

A cela s’ajoute également de petites améliorations de gameplay, histoire de redonner un petit coup de jeune au FPS old-school qui a maintenant 15 ans. Soit dit en passant, vous pouvez retrouver tous les détails de cette mise à jour sur la page Steam du jeu. Voilà une nouvelle qui ravira les fans, à défaut d’avoir un véritable remake…