Serious Sam 4 débarque sur PS5, Xbox Series et le Xbox Game Pass

Alors qu’il vient tout juste d’être testé par nos soins, Serious Sam 4 édité par Devolver Digital et développé par Croteam, arrive par surprise sur les consoles nouvelle génération. Certains organismes de classification avaient déjà involontairement vendu la mèche il y a quelques jours, et ce n’était qu’une question de temps avant l’officialisation du titre sur PlayStation 5 et Xbox Series.

Le pack de lancement

tfw you land on PS5 and XSX/S + Game Pass on the same day pic.twitter.com/j6YFXSv6iZ — Serious Sam (@SeriousSamIAm) December 7, 2021

Le jeu seul est d’ores et déjà disponible via l’abonnement Xbox Game Pass sur Xbox Series, PC et Cloud, mais aussi sur le Microsoft Store via une offre groupée comprenant la Serious Sam Collection, l’intégrale de la série et ses extensions à 39.99 euros. En attendant, son arrivée sur le PlayStation Store se fait attendre. Nul doute que cette version fera son apparition dans les prochains jours, voire les prochaines heures.

Serious Sam 4 est disponible sur PC, Stadia, PS5, Xbox One, et Xbox Series.