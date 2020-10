Annoncé il y a un petit bout de temps et sorti fin septembre sur Steam et Stadia, Serious Sam 4 était particulièrement attendu par tous les fans de la franchise. Cependant, malgré de belles promesses comme le fameux système légion, la sauce ne prend pas sur ce quatrième volet, malgré de bonnes idées sur le papier. On vous en parle dans cette vidéo.