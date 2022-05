The Last of Us : La série pourrait être diffusée dès début 2023

La licence The Last of Us fait plus que jamais parler d’elle ces derniers temps. Entre la rumeur insistante d’un retour du premier épisode via un remake et la diffusion prochaine de la série télévisée produite par HBO, Joel et Ellie sont sur tous les fronts. Cette dernière adaptation est d’ailleurs attendue au tournant, même si les fans doivent désormais prendre leur mal en patience pour la découvrir, étant donné qu’elle n’est prévue que pour 2023. Cependant, le réalisateur du pilote indique que la diffusion pourrait intervenir tôt dans l’année.

Il ne faudra pas attendre fin 2023

Interviewé par le magazine Cold (article relayé par le site Comicbook), Kantemir Balagov, qui a réalisé le premier épisode de cette série The Last of Us, indique alors que cette adaptation est encore en plein tournage, mais qu’elle devrait arriver sur HBO « au début de l’année prochaine ».

Pas plus de précisions pour le moment, mais on peut donc espérer une diffusion dès le premier trimestre de l’année, avec un peu de chance. Le tournage de la série devrait quant à lui prendre fin d’ici quelques semaines, alors on peut s’attendre à voir des images officielles de la série d’ici peu de temps, du moins on l’espère.