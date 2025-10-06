SEGA s’associe à nouveau avec le Comité International Olympique, bientôt un retour de Sonic aux Jeux Olympiques ?

Sonic repart à l’entraînement

Dans un communiqué, SEGA affirme qu’il travaille désormais main dans la main avec le CIO pour le retour de produits Sonic centrés sur les Jeux Olympiques. L’éditeur serait même à la recherche de partenaires potentiels pour créer quelque chose qui serait disponible dès 2026, en faisant mention de « produits dérivés ». Peut-être pas directement d’un jeu pour les JO d’hiver de l’année prochaine donc, mais qui sait.

Une chose semble dorénavant presque acquise, SEGA doit viser les JO de 2028. De là à imaginer qu’un nouveau jeu Mario & Sonic aux Jeux Olympiques puissent voir le jour d’ici trois ans, il n’y a qu’un pas, que Nintendo doit à présent franchir. Shuji Utsumi, président de SEGA, déclare :

« Chez Sega, nous nous engageons à encourager les communautés respectueuses et inclusives à travers le monde. Ce partenariat avec le Comité International Olympique nous permet de mettre en avant ces valeurs, notamment avec le programme des Cinq Anneaux, mais aussi de célébrer l’esprit à la fois innovant et diversifié que nos deux marques promeuvent. »

Des nouvelles images promotionnelles du hérisson et sa bande ont été partagées pour fêter le renouveau de cette collaboration.