La licence Mario & Sonic aux Jeux Olympiques pourrait ne plus avoir d’avenir

Mario et Sonic n’ont pas fait le déplacement à Paris cette année, et selon Lee Cocker, les deux rivaux ne voyageront plus nulle part. Il affirme sur X (Twitter) que la licence aurait pris fin avec Mario & Sonic aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et qu’il n’y aurait pas d’autres épisodes pour les futurs olympiades. D’ici les JO de Los Angeles en 2028, les contrats peuvent bien évidemment changer, mais Sega et Nintendo ne travailleraient en tout cas pas sur ce dossier à l’heure actuelle. Avant d’abandonner ses droits, Sega avait tout de même sorti le titre Jeux Olympiques de Tokyo 2020, mais sans son hérisson bleu.

L’ancien développeur ajoute que c’est désormais nWay Games qui possède les droits d’exploitation des JO en jeu vidéo, comme le prouvent les titres Olympic Games Jam Beijing 2022 et le tout récent Olympics Go! Paris 2024, complètement passés inaperçus et surtout présents sur mobiles. On est donc loin de l’aura d’un Mario & Sonic aux Jeux Olympiques.

For the people that are asking there will be no @MarioSonicGames for @Paris2024 the franchise finished with #MarioAndSonic at the #OlympicGames @Tokyo2020 I know because I worked on all the games in the franchise. #Olympics #PARIS2024 #videogames #gaming #esports #Nintendo #Sega pic.twitter.com/o5OPEksF5G

— Lee Cocker (@leecocker) July 25, 2024