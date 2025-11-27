SEGA reconnait que le lancement d’éditions « complètes » de jeux comme Persona 5 Royal peut finir par lui porter préjudice
Rédigé par Jordan
Selon certains éditeurs et en face de certains genres, le public attend parfois avant de craquer pour un jeu, en se disant qu’une édition plus complète de celui-ci finira bien par arriver d’ici plusieurs mois ou années. Que ce soit pour des jeux de combats ou n’importe quel titre ayant un Season Pass, tout le monde n’achète pas dès le lancement. Même pour les JRPG, et à ce petit jeu, SEGA est l’un des éditeurs qui verse le plus dans la pratique, surtout via les productions Atlus. Et si cela lui permet souvent de rebooster les ventes de certains titres, comme Persona 5 Royal qui a été un carton, l’éditeur a conscience qu’il ne faut peut-être pas trop tirer sur la corde.
Une mauvaise habitude qui pourrait finalement desservir
Entre Persona 5 Royal et Shin Megami Tensei V: Vengeance, beaucoup d’amateurs de jeux Atlus se demandent aujourd’hui si cela vaut bien le coup de craquer pour la version de base d’un jeu plutôt que d’attendre une réédition plus complète. Interrogé à ce sujet par ses actionnaires, SEGA a bien reconnu que cela pouvait être un problème (propos traduits de GameBiz et relayés par Automaton).
Durant une séance de questions-réponses, l’éditeur a été obligé de justifier une certaine baisse dans les ventes au sein de son catalogue, en pointant d’abord du doigt un marché plus compétitif que jamais et des prix peut être un peu élevés pour ses jeux. Mais il est aussi revenu sur le cas des « éditions définitives » de ses jeux, dans le sens où il a le sentiment d’avoir habitué le public à cela. Un public qui attend maintenant ces éditions, plutôt que d’acheter les éditions de base.
Ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les ventes d’un Metaphor ReFantazio se sont calmées après le lancement, le public s’attendant à voir débarquer d’un jour à l’autre une édition « complète ». SEGA n’attribue pas pour autant ses derniers résultats en baisse à ce phénomène, mais reconnait que ces performances en baisse sont surtout liées à une question de marketing. L’éditeur se montrera donc peut-être un peu plus sage sur cette stratégie à l’avenir.
