SEGA reconnait que le lancement d’éditions « complètes » de jeux comme Persona 5 Royal peut finir par lui porter préjudice

Une mauvaise habitude qui pourrait finalement desservir

Entre Persona 5 Royal et Shin Megami Tensei V: Vengeance, beaucoup d’amateurs de jeux Atlus se demandent aujourd’hui si cela vaut bien le coup de craquer pour la version de base d’un jeu plutôt que d’attendre une réédition plus complète. Interrogé à ce sujet par ses actionnaires, SEGA a bien reconnu que cela pouvait être un problème (propos traduits de GameBiz et relayés par Automaton).

Durant une séance de questions-réponses, l’éditeur a été obligé de justifier une certaine baisse dans les ventes au sein de son catalogue, en pointant d’abord du doigt un marché plus compétitif que jamais et des prix peut être un peu élevés pour ses jeux. Mais il est aussi revenu sur le cas des « éditions définitives » de ses jeux, dans le sens où il a le sentiment d’avoir habitué le public à cela. Un public qui attend maintenant ces éditions, plutôt que d’acheter les éditions de base.

Ce qui pourrait être l’une des raisons pour lesquelles les ventes d’un Metaphor ReFantazio se sont calmées après le lancement, le public s’attendant à voir débarquer d’un jour à l’autre une édition « complète ». SEGA n’attribue pas pour autant ses derniers résultats en baisse à ce phénomène, mais reconnait que ces performances en baisse sont surtout liées à une question de marketing. L’éditeur se montrera donc peut-être un peu plus sage sur cette stratégie à l’avenir.