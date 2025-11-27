SEGA reconnait que le lancement d’éditions « complètes » de jeux comme Persona 5 Royal peut finir par lui porter préjudice

Selon certains éditeurs et en face de certains genres, le public attend parfois avant de craquer pour un jeu, en se disant qu’une édition plus complète de celui-ci finira bien par arriver d’ici plusieurs mois ou années. Que ce soit pour des jeux de combats ou n’importe quel titre ayant un Season Pass, tout le monde n’achète pas dès le lancement. Même pour les JRPG, et à ce petit jeu, SEGA est l’un des éditeurs qui verse le plus dans la pratique, surtout via les productions Atlus. Et si cela lui permet souvent de rebooster les ventes de certains titres, comme Persona 5 Royal qui a été un carton, l’éditeur a conscience qu’il ne faut peut-être pas trop tirer sur la corde.

