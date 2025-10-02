SCUF Gaming dévoile la manette SCUF Valor Pro Wireless pour Xbox et PC

Prix et caractéristiques

Appartenant au groupe Corsair, SCUF Gaming accouche régulièrement de bonnes manettes dédiées aux gros joueurs, même s’il faut y mettre le prix (nous en avons d’ailleurs testé quelques unes pour le site). La dernière née est la SCUF Valor Pro Wireless, une manette sans fil pour Xbox et PC. Disponible dès maintenant à partir de 209,99€, elle a été développée en étroite collaboration avec des créateurs de contenu et des joueurs e-sport professionnels du monde entier selon la firme.

Voici les caractéristiques principales :

Sticks analogiques Endurance TMR (True Modular Resistance) : conçus pour éviter les soucis de « drift » ils conservent le ressenti des sticks classiques mais avec une durabilité accrue et une fluidité constante même après de nombreuses heures de jeu.

4 palettes arrière personnalisables : Entièrement reconfigurables sur trois profils via le matériel. Les palettes intérieures peuvent être retirées ou désactivées. Le placement est ergonomique pour garder les pouces sur les sticks.

Connectivité Tri-Mode : Modes PC, Xbox et Bluetooth. Sur PC, la manette atteint un polling rate de 1000 Hz en mode filaire. Elle fonctionne en mode sans fil ou avec un câble sur Xbox.

Ergonomie SCUF retravaillée : Forme compacte inspirée des manettes Xbox, avec un agencement repensé des palettes, des pare-chocs profilés et une meilleure répartition du poids pour un confort optimal.

Contrôles audio intégrés : Deux molettes permettent de régler le volume du casque, l’équilibre jeu/chat, et d’activer le mute micro sans poser la manette.

Application (à venir) : elle permettra de régler les zones mortes, la sensibilité des gâchettes et sticks, les vibrations et d’effectuer des recalibrages. Elle sera disponible sur Xbox et PC.

Batterie rechargeable : Jusqu’à 17 heures d’autonomie avec charge rapide intégrée.

On précise que 209,99e est le prix de départ pour une manette standard. Le montant peut grimper en fonction de la personnalisation et des options que vous ajoutez. Pour plus d’infos, rendez-vous sur le site officiel.