Test SCUF Instinct Pro – Une excellente manette Xbox haut de gamme

Que ce soit sur consoles ou PC, les manettes premium sont de plus en plus répandues. Les constructeurs eux-mêmes, mais surtout des marques de longue date, se sont spécialisés dans le domaine. C’est le cas de SCUF dont nous avions déjà parlé avec notre test de la manette PS5 SCUF Reflex. Cette fois-ci, nous avons pu prendre en main la manette Xbox de cette gamme, la SCUF Instinct Pro. Même si elle est sortie il y a un moment, on reste devant l’une des meilleures propositions en la matière. Voici notre verdict après l’avoir testée pendant plus d’un mois. Notez que si l’on vous propose ici un aperçu d’une manette personnalisée, SCUF propose également plusieurs coloris par défaut, allant de gris, rouge bleu à noir.

Design

L’un des gros points forts des manettes SCUF est la personnalisation poussée que l’on peut obtenir avant l’achat. Via le site officiel, il est ainsi possible de choisir une façade personnalisée parmi un large choix. De notre côté, nous avons opté pour le colori « Cascade » de la dernière collection d’été. Sur la façade, le rendu est ainsi excellent avec texture douce très agréable au toucher.

Vous pouvez ensuite modifier la couleur des boutons, les types de joysticks ou encore la croix directionnelle. Bien que nous soyons devant une manette haut de gamme ayant un prix de départ de 219€, certaines options supplémentaires comme des couleurs sur les bumpers ou l’absence de vibration, pourront faire gonfler la note. L’outil du site vous permet en tout cas d’avoir un aperçu clair de vos choix en temps de réel.

Pour le reste, nous sommes à peu de choses près devant une forme quasi-similaire aux manettes officielles Xbox Elite. De notre point de vue, Xbox dispose du meilleur design en ce qui concerne ce point bien précis, mais SCUF parvient à s’approprier cette bonne base en rajoutant quelques petites touches de son cru, notamment au niveau des bumpers et des gâchettes.

A noter qu’il s’agit d’une manette pouvant se connecter avec un fil USB-C vers USB-A fourni et suffisamment long avec ses 2 mètres. Vous pouvez ainsi la brancher sur Xbox One, Xbox Series X|S, PC (Windows 10) et Mac. L’appareil fonctionne également en mode sans-fil grâce au bluetooth, ce qui le rend compatible avec les smartphones et tablettes sous iOS 10+ et Android. Par contre, le hic est que l’alimentation sans-fil demande des piles AA, ce qui ne plaira pas à tout le monde pour un produit vendu à un tel prix. Des joysticks additionnels (1 petit bombé et 1 long bombé) sont également fourni dans le packaging.

Confort et performances

Une fois en main, les bonnes sensations sont immédiates. Les poignets et le grip présent sur ceux-ci nous donnent une prise en main excellente. On retrouve également les sticks analogiques creux que nous avions déjà sur la manette SCUF PS5 et qui épousent impeccablement les pouces.

Au niveau des boutons, rien à redire puisque l’on ne sent pas vraiment la différence avec une manette Xbox classique, ce qui nous convient parfaitement. Concernant la croix directionnelle, nous avons opté pour une version hybride (la version standard est aussi disponible) et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle est très agréable à manipuler.

En outre, contrairement à la SCUF Reflex, nous pouvons manipuler un interrupteur présent en dessous de chaque gâchette et nous permettant ainsi de profiter des gâchettes instantanées quand on le souhaite. C’est aussi un petit plaisir d’allier les deux à la fois selon les jeux.

Il y a finalement peu de choses à redire sur cet aspect de la manette qui fait un sans-faute. Bien que les piles puissent être un défaut, elles peuvent aussi vous servir à alourdir la manette même si vous utilisez le câble. L’un des arguments phares lorsque l’on souhaite acquérir ce genre de manette, ce sont les 4 palettes présentes à l’arrière qui vous laissent utiliser des doigts inactifs en temps normal. Ce petit plus est souvent très apprécié des amateurs de compétitions qui souhaitent plus de raccourcis ou tout simplement avoir une meilleure réactivité, notamment sur des FPS en ligne.

Il est possible de changer facilement parmi trois profils grâce au bouton à l’arrière de la manette. Par contre, on souligne encore une fois l’absence de logiciel qui aurait permis un remapage des touches ou un calibrage des courbes entre autres.

Caractéristiques principales de la SCUF Instinct Pro

Dimensions : 168 x 108 x 53 mm

: 168 x 108 x 53 mm Compatibilité : Xbox One, Xbox Series X|S, PC, MacOS, iOS et Android

Poids : 280g

Connectivité : Sans-fil (bluetooth)

Ports : USB-C, Jack 3.5mm stéreo, port d’extension

: USB-C, Jack 3.5mm stéreo, port d’extension Disposition des joysticks : Asymétrique

: Asymétrique Portée sans-fil : Jusqu’à 12 m

: Jusqu’à 12 m Garantie : 1 an (12 mois)

: 1 an (12 mois) Personnalisation sur le site officiel