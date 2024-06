Fin de la trêve estivale

C’est sur le site officiel du groupe que l’on a pu apprendre la nouvelle hier. On a droit à la même rengaine que lors de toutes les annonces de restructuration, c’est-à-dire que l’industrie va mal, personne n’est épargné, moins de croissance… On a déjà entendu le discours mille fois au point où il ne devient plus audible. Surtout par les personnes mises à la porte, et ici, il y en a beaucoup.

Ce sont 15% des effectifs qui sont licenciés chez Sumo Group, ce qui équivaut à plus de 250 personnes (le chiffre n’est pas confirmé) si l’on se fie aux récents recensements sur le nombre d’employés (1 790). Les antennes touchées sont celles du Canada, du Royaume-Uni, de la Pologne, de la République Tchèque et de l’Inde.

Pour rappel, Sumo Group est à la tête de plusieurs studios dont Sumo Digital, à qui l’on doit le dernier Sackboy: A Big Adventure, mais aussi Secret Mode, le studio qui s’apprête à éditer Still Wakes the Deep (du studio The Chinese Room), prévu pour la semaine prochaine. Autant dire que le lancement se fera dans une drôle d’ambiance, tandis que le compteur annuel des licenciements dans l’industrie grimpe un peu plus, à un niveau déjà indécent.