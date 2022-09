Sackboy: A Big Adventure arrivera bien sur PC le 27 octobre

PlayStation aura bien eu du mal à garder cela secret, et ce jusqu’au bout. L’existence d’une version PC pour Sackboy: A Big Adventure n’était plus un mystère pour personne, étant donné que le jeu avait fait l’objet de multiples fuites au cours de ces derniers mois. On ne sait pas vraiment si la chaîne YouTube de PlayStation en Amérique Latine s’est un peu trop dépêchée d’officialiser tout cela (puisqu’elle a publié un trailer avant les autres), mais on a maintenant la confirmation que le titre va prochainement arriver sur PC.

Le secret le moins bien gardé de PlayStation

Sackboy ramènera sa petite frimousse tricotée dans ce portage PC qui pourra afficher une résolution en 4K avec 120 images par secondes. Le jeu supportera aussi l’affichage des écrans ultra-larges, ainsi que la technologie DLSS de Nvidia et le VRR (Taux de rafraichissement variable), histoire de rendre cette aventure de Sackboy plus belle et plus fluide que jamais.

Cette version PC de Sackboy: A Big Adventure sortira donc le 27 octobre prochain si l’on en croit cette nouvelle vidéo, à la fois sur Steam et sur l’Epic Games Store.

Pour en savoir plus sur le titre, n’hésitez pas à consulter notre test des versions consoles de ce Sackboy: A Big Adventure.