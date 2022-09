Le portage PC de Sackboy: A Big Adventure continue de fuiter

Il n’y a maintenant plus trop de doutes sur le fait que la plupart des exclusivités PlayStation rejoindront tôt au tard le monde du PC, même s’il faudra parfois attendre quelques mois ou années pour voir des portages arriver. Surtout quand ces portages fuitent sans arrêt, comme celui de Sackboy: A Big Adventure. On se doutait déjà que le jeu de plateforme préparait son arrivée sur PC, mais on a aujourd’hui un indice de plus avec un nouveau listing sur SteamDB.

Une annonce à venir prochainement ?

Pour le moment, PlayStation tente tant bien que mal de masquer ses traces en ne nommant pas directement le jeu, mais en l’affublant du surnom Marmalade, que l’on retrouve dans plusieurs listings dont celui du leak de Nvidia.

VGC a repéré que le jeu était de nouveau apparu sur SteamDB, avec une preuve irréfutable quant au fait qu’il s’agisse de Sackboy: A Big Adventure, puisqu’une image icône a été associée à ce Marmalade, et cette image n’est autre que celle de Sackboy. Etant donné que cette icone nous provient directement des serveurs de Steam, le doute n’est désormais plus permis.

On ne sait toujours pas quand ce portage arriverait, mais le fait que le support pour tous les différents langages ait été ajouté récemment laisse à penser qu’une annonce, voire une sortie, est imminente.