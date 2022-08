Rumbleverse : notre guide du débutant pour bien atterrir dans Grapital City

Si vous pensiez que les Battle-Royale semblaient connaître une diminution d’intérêt de la part des développeurs et éditeurs, c’était sans compter sur l’arrivée ce 11 août de Rumbleverse, un tout nouveau jeu proposé par les équipes de Iron Galaxy Studios et édité par Epic Games Publishing.

Le jeu bénéficie d’un gameplay sensiblement différent des autres jeux de son genre et étant fortement tourné vers la scène compétitive, il faut absolument connaître quelques bases et secrets pour progresser rapidement et devenir les lutteurs aguerris attendus au sein de Grapital City. Plongeons au cœur des mécaniques de Rumbleverse, voici notre guide du débutant et nos conseils pour réussir.

Débutez par l’Aire de jeu

Rumbleverse inaugure un gameplay différent des autres Battle-Royale, plus habitués aux armes, à la course ou encore à la construction de structures comme dans Fortnite. Ici, il vous faudra vous battre avec vos poings ou les objets que vous pourrez ramasser, et bien que le combat soit inévitable, vous devrez impérativement vous préparer et connaître toutes les mécaniques du jeu (qui sont nombreuses entre attaques simples, chargées, plongées ou encore vicieuses).

A votre disposition notamment, le mode Aire de jeu vous permettra de vous balader sur la carte librement pour découvrir le terrain, les meilleurs spots ou les zones plus compliquées à pratiquer, tandis que vous pourrez également trouver des zones où les règles vous seront expliquées en détails avant de les mettre en action dans des rings où vous attendent des IA.

Vous aurez aussi l’opportunité, en un clic de passer en mode combat autorisé ou non afin d’essayer ces techniques sur des vrais joueurs et joueuses, qui comme vous, sont venus s’entrainer dans ce mode un peu à part. L’occasion de découvrir tous les équipements disponibles, à savoir objets, poudres ou nourriture ainsi que les compétences spéciales (pouvoirs) qui vous serviront en partie classée.

Remplissez vos poches rapidement avant d’aller combattre

Vous êtes fin prêts à rentrer dans le Ring ? Sélectionnez le mode Solo ou Duo et expulsez-vous du canon pour atterrir en ville. Là, un seul objectif doit vous animer : trouver le plus rapidement possible de quoi remplir vos poches. C’est un des éléments capitaux de votre réussite dans Rumbleverse : pensez à prendre le temps de looter. Partir au combat les mains dans les poches ne vous sera pas salvateur, le loot étant au cœur de l’expérience du jeu.

Vous disposez de 4 poches ainsi que de 2 emplacements pour compétences spéciales. Vous pouvez ainsi stocker en quantité des poulets pour régénérer votre santé ou encore des objets pour combattre ou à lancer (qui sont très puissants par ailleurs), ou encore des poudres pour augmenter vos stats de santé ou d’endurance entre autres.

Choisissez vos adversaires pour sortir gagnant

Vous devez être malins pour triompher dans Rumbleverse. Ne choisissez pas un endroit où vous attendent une horde de joueurs et joueuses mais préférez quelqu’un d’isolé ou une attaque en cours pour mieux surprendre les ennemis restants debout en restant caché en attendant. Même chose, faites attention aux adversaires en pleine utilisation de leur bouclier car ils bloqueront vos coups avant de vous en rendre.

Esquivez pour mieux contre-attaquer

C’est peut-être un des éléments capitaux pour vous en sortir en combat. Les principales attaques simples étant constituées d’un combo de 3 coups, vous pouvez bloquer ces coups grâce à votre bouclier ou encore mieux les esquiver pour bénéficier d’une période de latence vous permettant d’ouvrir la voie à un combo réussi.

Attention cependant, puisque votre esquive peut-être interrompue et vous placer en position difficile. Attention également aux attaques vicieuses, ne pouvant être bloquées mais pouvant être esquivées. Vous serez dans ces cas là en position très vulnérable aux attaques.

Utilisez vos coups pour débloquer des atouts

Votre progression dans Rumbleverse est basée sur votre Réputation, une jauge que vous remplissez en fonction de vos actions en jeu ou de votre classement dans vos parties jouées. Mais une fois sur le terrain, ce qui vous permet de progresser et ainsi débloquer davantage de soutien se trouvent être les atouts.

Ce sont des objectifs à réaliser, propres à chaque partie, et qui sont disponibles depuis le menu affichant votre carte. Vous débloquez davantage d’atouts lorsque vous infligez des dégâts à vos adversaires et réaliser les actions demandées feront grimper votre Réputation. Ne négligez pas ces atouts qui peuvent être très précieux en match.

Utilisez votre statut Superstar et votre Super-Attaque dès que possible

L’occasion de ce guide nous permet aussi de vous mettre en garde par rapport à la priorité des attaques. Elles sont classées par rapport à leur puissance et si vous possédez une arme ou une compétence spéciale. La plus puissante d’entre elles, qui est d’ailleurs imblocable se trouve être la Super-Attaque, que vous ne pourrez déclencher qu’à certaines conditions.

Pour cela, il vous faudra récupérer des étoiles bleues disséminées sur le terrain. Une fois la jauge de Superstar remplie grâce à ces étoiles, vous pourrez déclencher le statut Superstar, vous permettant de réinitialiser vos jauges de santé et d’endurance (et ainsi vous sauver d’une mauvaise passe) mais aussi d’augmenter la puissance de vos dégâts. Une combinaison de touches sera nécessaire pour la déclencher et elle durera un certain laps de temps.

Vous aurez l’opportunité pendant ce laps de temps de déclencher une Super-Attaque, qui annulera ainsi les effets du temps restant au statut Superstar mais qui vous permet de bénéficier d’une attaque aérienne épique, surpuissante, infligeant de lourds dégâts et non blocable. Attention cependant à bien être proche d’un ennemi à attaquer pour lancer l’animation et ne pas vous exposer à des attaques en retour.

A noter que si vous utilisez la même priorité d’attaque en même temps, cela provoque un Clash annulant les deux attaques vous permettant de répliquer immédiatement avant que votre adversaire ne fasse de même.

Utilisez la zone du Ring à votre avantage

Le Ring constitue votre zone de combat. D’emblée limitée à une petite partie de la ville, la zone progressera rapidement et inexorablement pour vous forcer à combattre. Alors que dans les autres jeux du genre vous perdrez des points de vie lorsque vous passerez dans la zone hors-jeu, dans Rumbleverse, un décompte se déclenchera. Attention car il ne se réinitialisera pas à chaque fois que vous rentrerez dans cette zone.

Vous disposez donc de 10 secondes au total par partie dans cette zone grisâtre avant de retourner au terrain de jeu, sous peine d’être disqualifié et de voir vos espoirs de victoire anéantis. Mais vous pouvez très bien utiliser cette zone à votre avantage vous provoquer l’expulsion de vos adversaires à l’extérieur du Ring et ainsi affecter leur compte à rebours. Utilisez par expliquer le coup de pied provoqué par une ruée (sprint) puis un coup de poing pour éjecter vos adversaires.

Quand rester au sol peut vous être bénéfique

Parfois, vous recevrez tellement de coups que vous serez mis au sol (Downed). Pendant cette courte période, vous récupérez de l’endurance bien plus vite qu’une fois debout. Profitez alors de ce temps pour récupérer et préparer votre contre-attaque puisque vous serez invulnérable aux attaques, sauf aux attaques du coude et attaques plongées qui pourront vous achever.

Vous avez plusieurs manières de vous relever : coup de poing, attaque spéciale, esquive pour s’éloigner avant de mieux revenir, c’est une étape clé qui pourra vous aider pour renverser la vapeur et sortir vainqueur d’un affrontement perdu d’avance.

Vous voici fin prêts pour triompher dans le Ring de Rumbleverse. Pour rappel, le jeu est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S depuis le 11 août 2022. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour découvrir davantage d’informations sur le jeu.