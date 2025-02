Iron Galaxy (Rumbleverse) est au bord du gouffre et licencie une grande partie de ses employés

Rumbleverse n’était malheureusement pas le premier échec d’Iron Galaxy Studios. Il avait aussi connu une sacrée déroute avec Extinction, un jeu d’action parfaitement dispensable, et son avenir ne s’annonçait malheureusement pas plus brillant. Pour tenter de s’en sortir, il avait mis de côté ses productions originales avant de se concentrer sur son activité de studio de support, en aidant notamment sur les portages PC de The Last of Us et Uncharted: Legacy of Thieves Collection. Mais la survie s’annonce malgré tout difficile pour ce groupe, qui continue à se vider de ses employés.