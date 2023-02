Clap de fin pour Rumbleverse dès le 28 février, tout savoir sur la fermeture des serveurs

Personne ne s’y attendait et pourtant, Rumbleverse va prochainement fermer ses portes. Il y a quelques heures, Tom Henderson, le célèbre journaliste aux très bonnes informations, avait abordé le sujet sur Twitter et c’est désormais confirmé par Epic Games Publishing et Iron Galaxy Studios qui viennent d’annoncer la fermeture des serveurs pour leur Battle-Royale Rumbleverse pour très bientôt, le 28 février prochain.

Il s’en alla aussi vite qu’il était venu

We have an important announcement to share. On February 28, 2023, Rumbleverse servers will go offline. Players who have made any purchase since launch will be eligible for a refund. We thank you so much for playing. Please see the full details on our blog https://t.co/VNJ9U7bCeX pic.twitter.com/qi9clgDerb — Rumbleverse (@Rumbleverse) January 31, 2023

En ce 31 janvier, le compte officiel du jeu a en effet publié un tweet accompagné d’un long message de blog pour annoncer la fin du soutien pour le Battle-Royale annoncé en décembre 2021 et lancé en août dernier, soit il y a seulement 6 mois. Pas vraiment d’informations claires quant aux raisons de cette fermeture précipitée, mais cela peut paraitre surprenant étant donné le budget alloué à ce Battle-Royale d’un nouveau genre qui avait un certain charme à vouloir proposer un gameplay différent, afin de compléter l’offre détenue par le mastodonte Fortnite et ses milliards de recettes.

Dans le post de blog du site officiel, les développeurs ont pu s’exprimer ainsi : « La Saison 2 sera la dernière pour Rumbleverse. Ce projet a été le fruit d’un travail passionné en vue de créer une expérience inédite dans un genre ludique populaire et fortement concurrentiel. » Entendons par là que le jeu n’a, semble-t-il, pas su trouver un public suffisamment large pour devenir rentable, malgré pourtant une communauté active et après des mises à jour fréquentes et appréciées.

L’ensemble semble tout de même avoir du mal à passer auprès des équipes et il peut paraitre étonnant que cette fermeture soit aussi rapide avec remboursement progressif de tous les achats in-game effectués depuis le lancement, la disponibilité gratuite du passe de combat actuel, le doublement des points d’expérience pour accélérer le déblocage des paliers afin de profiter des derniers instants, mais aussi une mise à jour disponible dès maintenant pour fermer définitivement la boutique, rendre disponible tous les modes de jeu (sauf la Bataille de boules de neige) et apporter le reste des contenus développés jusqu’ici.

Chose positive ceci dit, avant la fermeture des serveurs, « Il y aura plus de streams en direct pour jouer avec les développeurs et leur laisser baisser le rideau en partageant des anecdotes sur les coulisses du processus créatif qui a bâti la ville », histoire de permettre aux équipes de saluer les joueurs et joueuses leur ayant fait confiance ces derniers mois.

An open letter to the Rumbleverse Community from the developers of the game: https://t.co/2N2NARrrem pic.twitter.com/rqfpKL8jNd — Iron Galaxy Studios (@IronGalaxy) January 31, 2023

En parallèle du post de blog publié sur le site officiel du jeu, on peut retrouver également une lettre ouverte des employés d’Iron Galaxy Studios, sur le site officiel du studio, exprimant leurs remerciements chaleureux auprès des joueurs et joueuses de leur jeu qui aura connu une vie (étonnement) brève. Ils expriment notamment que « pendant des années, [ils ont] rêvé d’une ville animée remplie de gens qui se battaient pour devenir un champion. [Ils se sont] efforcés de créer un lieu dynamique qui célébrait l’esprit de compétition. [Leur] objectif était de ramener de la joie au jeu multijoueur en ligne ».

Sans doute aurons-nous bientôt davantage d’informations des coulisses de cette fin prématurée et précipitée. L’occasion également de rappeler que ce n’est pas le premier échec du studio, déjà à l’œuvre sur Extinction notamment, qui a aussi connu un lancement assez chaotique en son temps. Reste tout de même un espoir puisqu’ils annoncent que nous reverrons peut-être Rumbleverse dans une autre forme que celle-ci un jour, du moins ils l’espèrent, avant de se tourner vers d’autres projets très certainement.

Il faut rappeler que Rumbleverse a connu une fin de développement et une mise en ligne assez compliquées, avec des reports et des problèmes de stabilité de serveurs, problèmes cependant récurrents de nos jours avec des jeux de ce type. Si vous étiez adepte de Rumbleverse, profitez de vos derniers instants, puisqu’on le rappelle, le jeu fermera ses serveurs le 28 février prochain. Le jeu devrait être retiré des stores en ligne d’ici quelques heures/jours, mais reste pour l’heure disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S.