Rumbleverse est disponible, découvrez le trailer de lancement de ce nouveau « Brawler Royale »

Annoncé il y a de cela plusieurs mois et après plusieurs phases de tests réseaux, Rumbleverse fait sa rentrée dès aujourd’hui sur PC via l’Epic Games Store, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et le service GEForce Now. Il proposera d’abord une pré-saison jusqu’au 18 août, date à laquelle la première saison officielle du jeu débutera.

Au programme : baston, mandales et autres pouvoirs pour vous permettre de rester le dernier lutteur debout et ainsi célébrer votre victoire dans les rues de Grapital City dans ce tout nouveau Battle-Royale à la sauce cartoon. Utilisez chaises, massues et autres pouvoirs spéciaux pour triompher et amasser un maximum de Réputation et de Brawlla Bills.

Le Rumble vous attend !

A l’occasion du lancement du jeu, nous vous proposons notre Guide Complet pour tout savoir sur le jeu et découvrir nos astuces ainsi de performer rapidement dans vos parties. Lancez-vous, le canon vous attend !