Tout comme Rumbleverse désormais, les Battle-Royale ont fleurit en nombre ces dernières années avec plus ou moins de réussite. D’un côté, les géants Fortnite, Apex Legends, Call of Duty : Warzone et PUBG qui réussissent et parviennent à maintenir une communauté active et qui les soutien, de l’autre des jeux qui se sont cassés les dents en voulant proposer leur version des combats à grande échelle, comme Hyper Scape ou encore Spellbreak, tous les deux abandonnés récemment par leurs équipes.

Avec un concept jugé d’original, Epic Games compte bien réitérer le succès de sa poule aux œufs d’or Fortnite en proposant dès ce mois d’août un tout nouveau jeu développé par Iron Galaxy Studios (Extinction en 2018 notamment), Rumbleverse. Le concept ? Un match à grande échelle entre 40 joueurs du monde entier venus pour se castagner et en découdre pour rester le dernier survivant debout. Comme le jeu propose de nombreux contenus et un gameplay complexe à maitriser, nous vous proposons nos guides et informations complètes sur ce nouveau challenger du Top 1.

Guide complet

Dans cette section, vous retrouverez divers guides et astuces pour bien commencer et comprendre tous les rouages des mécaniques du jeu. Cette section sera mise à jour régulièrement.

Nos conseils pour bien débuter

Tier-list des pouvoirs à récupérer sur le terrain

Comment fuir une attaque et utiliser sa super-compétence

FAQ (Foire aux Questions)

Vous trouverez dans cette section l’ensemble des réponses aux questions les plus posées au sujet de Rumbleverse.

Rumbleverse, c’est quoi ?

Rumbleverse est un Brawler-Royale, une nouvelle itération des célèbres Battle-Royale, mais ici, il faudra vous battre à la force de vos poings, ou grâce à divers objets et pouvoirs amassés. Grâce à des parties regroupant 40 joueurs, il vous faudra user de vos attaques spéciales pour faire tomber vos 39 adversaires et triompher dans l’optique de récupérer de la Réputation pour progresser et devenir le meilleur lutteur de Grapital City.

La description officielle rajoute ceci : « Incarnez un citoyen de Grapital City et forgez-vous une réputation à grands coups de mandales ! Personnalisez votre lutteur à l’aide de centaines d’objets uniques et imposez votre style. Faites-vous propulser par un canon, atterrissez dans les rues et préparez-vous à la baston ! Votre atterrissage ne dépend que de vous, mais faites attention, le chaos vous attend à chaque coin de rue et nulle hauteur ne vous en préservera ! Sautez de toit en toit et fracassez des caisses pour trouver des armes et des améliorations. Chaque manche est une opportunité de découvrir de nouvelles prises et des atouts qui vous donneront l’avantage dans votre quête de gloire ».

Quand Rumbleverse sera-t-il disponible et sur quelles plateformes ?

Après une longue période d’accès anticipé et de tests réseaux, Rumbleverse est disponible depuis le 11 août 2022 sur PC via l’Epic Games Store uniquement, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X| mais aussi via le service GEForce Now.

Rumbleverse est-il free to play ?

Tout comme son cousin Fortnite également édité par Epic Games, Rumbleverse est téléchargeable et jouable gratuitement. Qui dit gratuit dit aussi micro-transactions qui sont exclusivement cosmétiques et ne modifieront pas l’expérience du jeu. Tous les objets peuvent être achetés avec des Brawlla Bills, la monnaie du jeu.

Quand sera officiellement lancée la Saison 1 du jeu ?

Le jeu sera en pré-saison du 11 au 18 août 2022, date du lancement officiel de la première saison, le temps que les joueurs affluent et s’apprivoisent le jeu. Ce sera également le lancement du premier passe de combat du jeu, au prix de 1000 Brawlla-Bills soit environ 10€. Il devrait permettre de rapporter 100 récompenses grâce à la Réputation acquise ainsi que 1500 Brawlla Bills pour acheter le prochain passe si vous le souhaitez.

A noter que des Starter Packs sont déjà disponibles entre 4,99 et 19,99€ sur tous les stores où est disponible le jeu afin de commencer à composer sa collection de tenues et autres accessoires cosmétiques.

Quels modes de jeux sont disponibles au lancement ?

Au lancement, contrairement aux tests réseaux qui ne permettaient de jouer qu’en Solo, deux autres modes de jeux seront disponibles : le mode Duos afin de s’essayer au jeu avec un ami en ligne, ou alors le mode Aire de jeu, vous permettant de vous entrainer et de visiter les lieux avant de prendre part aux combats. Pas de jeux à 3 ou 4 pour l’instant donc.

Le jeu est-il crossplay et cross-save ?

Tout à fait, les développeurs ont annoncé sur leurs réseaux et sur le site officiel du jeu que Rumbleverse proposera du cross-progression et du cross-save entre toutes les plateformes. Concernant le crossplay, les développeurs ont également activé cette option : vous pourrez donc jouer avec un joueur PlayStation ou Xbox si vous jouez sur PC et vice-versa.

Quelles sont les configurations PC nécessaires pour y jouer ?

Voici les configurations PC qui sont recommandées pour pouvoir jouer à Rumbleverse sur PC. A noter que le jeu nécessite d’avoir un compte Epic Games.

CONFIGURATION MINIMALE

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-3470 ou AMD FX-8350

Mémoire vive : 6 Go de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 650 Ti (2 Go) ou AMD Radeon HD 7790 (2 Go)

Espace disque : 7 Go

CONFIGURATION RECOMMANDÉE

Système d’exploitation : Windows 10

Processeur : Intel Core i5-4570 ou AMD Ryzen 3 1300X

Mémoire vive : 8 Go de mémoire

Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 660 Ti (2 Go) ou AMD Radeon HD 7870 (2 Go)

Espace disque : 7 Go Trailer de lancement