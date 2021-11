Le RPG Ruined King: A League of Legends Story s’offre une sortie surprise, le jeu est disponible maintenant

Fort du succès de la série Arcane diffusée sur Netflix, Riot Forge continue de se tourner vers un tout nouveau public en annonçant de multiples projets liés à League of Legends. Aujourd’hui, Riot a tenu un stream spécial pour montrer quels sont ses prochains jeux à sortir sur Nintendo Switch (et d’autres consoles), et parmi eux, on retrouvait Ruined King: A League of Legends Story, que l’on connaissait déjà. Mais le titre s’est offert une sortie surprise.

Un RPG League of Legends à découvrir

Quoi de mieux pour surfer sur la vague Arcane que de sortir un nouveau jeu maintenant ? Le timing est parfait pour Riot, et les fans de la licence seront ravis de voir que Ruined King: A League of Legends Story est disponible dès maintenant sur toutes les consoles et PC.

Que les néophytes se rassurent, le titre est aussi largement accessible pour celles et ceux qui n’ont aucune connaissance de l’univers. Il s’agit d’un RPG qui raconte une nouvelle histoire, avec un titre chapeauté par Airship Syndicate, le studio derrière le très bon Battle Chasers: Nightwar. Le jeu reprend d’ailleurs des mécaniques très similaires, comme on peut le voir dans ce nouveau trailer.

Ruined King: A League of Legends Story est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Vous pouvez le retrouver sur Steam ou chez notre partenaire GOG.com, sans DRM.