Ruined King: A League of Legends Story sortira début 2021 sur PC et consoles, les premières images

Il y a presque un an maintenant, Riot Games affirmait son idée de développer l’univers de League of Legends dans d’autres jeux, qui couvriraient plusieurs genres. Ruined King: A League of Legends Story était l’un des premiers projets annoncés avec Legends of Runeterra, et après quelques mois de mutisme, le jeu a enfin eu droit à des premières images.

Les premières images du RPG solo

Le titre, qui est un RPG au tour par tour, sera développé par Airship Syndicate (Battle Chasers: Nightwar, Darksiders Genesis) et édité par Riot Games. Avec ce studio aux commandes, et les premiers designs du jeu, on peut donc s’attendre à un titre relativement similaire à Battle Chasers: Nightwar, avec une campagne exclusivement tournée vers le solo et de nombreux éléments de RPG, à commencer par les combats, avec une équipe composée de Illaoi, Miss Fortune, Yasuo, Ahri, Braum et Pyke, redessinés pour l’occasion par Joe Madureira.

Ruined King: A League of Legends Story est prévu pour sortir au début de l’année 2021 sur PC, PS4, Xbox One et Switch, mais il arrivera aussi plus tard sur PS5 et Xbox Series. Les possesseurs de versions PS4 et Xbox One pourront upgrader leur jeu gratuitement vers ces plateformes lorsque la version next-gen sera disponible.