Ruined King A League of Legends Story : Que vaut le RPG LOL ? Test en vidéo

Il y a quelques années, Riot Games avait partagé sa volonté d’étendre l’univers de Runeterra. De nombreux projets League of Legends sont donc en développement, à l’image de Song of Nunu et de CONV/RGENCE mais l’un des premiers est sorti sans crier garde il y a quelques jours : il s’agit de Ruined King: A League of Legends Story et on vous le présente dans cette vidéo.

Ruined King A League of Legends Story est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.