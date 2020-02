La révolution arcade de Sega : Présentation et avis sur le livre de Third Editions

Quand on pense Sega, on ne pense pas directement tous à la même chose. Certains vont penser Sonic, d’autres vont penser Dreamcast, et d’autres vont également songer à la série Yakuza, qu’ils éditent à merveille. Oui, c’est mon cas… Quoi qu’il en soit, ce n’est pas ce qui a fait la force de l’entreprise américaine. Certains le savent, d’autres un peu moins, mais la firme au « SEGA, c’est plus fort que toi ! » s’est d’abord illustrée, et s’illustre toujours, dans l’univers de l’arcade (et avant encore grâce aux machines à sous).

Dès lors, il n’est pas surprenant qu’un éditeur tel que Third Editions, qui met un point d’honneur à revenir sur l’histoire des licences et autres firmes vidéoludiques se soit penché sur la question d’un géant comme Sega. Avec Ken Horowitz, l’éditeur revient donc sur la révolution de Sega dans le monde de l’arcade, l’histoire d’une entreprise qui perdure depuis des décennies et qui, si elle a perdu de sa superbe chez nous, parvient à rester dans les esprits de tous.

De ses 280 pages, l’ouvrage revient donc sur une histoire commençant en 1945 et s’étendant jusqu’à nos jours. Pour les fans de l’entreprise, de leurs succès, échecs, de leurs titres présents ou passés, ce livre pourrait donc éveiller un vif intérêt. Mais cet intérêt est-il suffisant pour passer à l’achat ? Allons vérifier cela ensemble tout de suite !

De 1945 à nos jours

Dans son ouvrage, l’auteur revient sur des éléments importants de l’histoire de la compagnie, en commençant par la fondation de Service Games en 1945, avec Irving Bromberg aux commandes, accompagné de James Humpert et de Martin Bromberg. Et, pour organiser le reste de son discours, l’auteur s’est appliqué à respecter la chronologie de l’entreprise. Dès lors, le lecteur se voit dépeindre les racines du groupe, mais aussi le brio avec lequel l’équipe s’est infiltrée au Japon, pour ensuite s’y faire une place quasi intouchable.

Bien entendu, le géant ne s’est pas attaqué immédiatement au domaine du jeu vidéo, s’étant tout d’abord intéressé au milieu des machines à sous. D’ailleurs, c’est de là que provient le nom Sega, celui qu’adoptera l’entreprise par la suite. En parlant de jeux vidéo, on y arrive rapidement, puisque le livre retrace également les différents rachats et fusions qui ont eu lieu dès les débuts de la firme, ce qui a mené à une envie de se tourner vers le milieu florissant du vidéo-ludisme, avec notamment les sorties de Periscope ou Pong–Tron.

Mais, puisque le livre a besoin d’aller vite puisque seules 280 pages sont allouées à cette histoire, les choses s’enchaînent rapidement et le cas des différents softs évoqués dans l’ouvrage n’est pas marqué par l’approfondissement. Mais cela ne fait rien car tout est compréhensible et écrit avec fluidité, ce qui rend la lecture agréable et la compréhension aisée. Et c’est un des points forts de cet ouvrage, l’écriture. Les livres de Third Editions sont toujours bien rédigés, mais celui-ci est bien plus accessible que les autres, ce qui reste un point important pour la vente du livre. Bon, l’accessibilité du contenu écrit n’a jamais vraiment freiné les ventes de Third me direz-vous…

Un ouvrage complet et accessible

Un autre point fort est le fait que, comme indiqué plus haut, l’auteur ne garde pas les échecs de la firme pour lui. Ces derniers sont également abordés dans son livre, que cela soit du côté du marché américain ou du marché japonais. Dans la liste des titres présents dans l’ouvrage, on retrouve les inévitables Golden Axe, Virtua Racing, Virtua Fighter ou encore Altered Beast.

Et c’est là qu’il faut à nouveau mettre en avant la fluidité de ce livre, puisque la façon dont ce dernier est agencé permet de suivre l’évolution du développement des titres et de la firme sans aucun problème. Tout est organisé à merveille, le livre se lisant ainsi comme une sorte d’histoire que l’on pourrait raconter. Les passages sur les jeux sont entrecoupés de moments dédiés à l’entreprise elle-même, mais voyons cela comme un passage à un autre personnage principal. Enfin, les lecteurs peuvent aussi découvrir l’influence du marché consoles sur le monde de l’arcade et comment ces dernières ont poussé le genre à se réinventer pour rester sur le devant de la scène.

En outre, vous y êtes habitués maintenant, nous sommes friands de documents, anecdotes et autres éléments officiels pour venir soutenir le propos de l’auteur. L’auteur nous fourni ici tout ce dont nous avons besoin pour être comblés. Entre sources mises en avant, anecdotes, confessions d’anciens employés ou connaisseurs de l’entreprise, tout est présent pour que l’on garde l’envie de lire, car le lecteur découvre de nouvelles choses à chaque page, même s’il est un grand amateur des productions estampillées Sega.

Cet ouvrage de Ken Horowitz est donc une mine d’informations cruciales à propos de la firme et proposer ce dernier en français est une excellente idée de la part de Third Editions. Certes, cet ouvrage semble ne parler que de l’arcade mais ce n’est pas vraiment le cas. Et puis, ce dernier nous présente un pan d’histoire de ce medium qu’est le jeu vidéo, ce qui nous permet donc de comprendre un peu mieux comment nous en sommes arrivés là où nous sommes aujourd’hui. Mais aussi, cela permet de voir qu’à côté des consoles portables ou de salon, il existe toujours un tout autre monde.

Faut-il craquer pour la révolution arcade de Sega ?

Pour tout amateur de jeux vidéo, il est difficile de faire sans connaître Sega. Et essayer Sega, c’est l’adopter. Cette entreprise a été un géant du milieu pendant de nombreuses années, comme constructeur puis comme éditeur. Pourtant, sa notoriété chez nous n’a fait que décroître depuis quelques années. Et, malheureusement, ce n’est pas la sortie plus ou moins récente du pack Shenmue I&II qui va régler leurs soucis sur notre marché.

Quoi qu’il en soit, ce livre nous présente la firme telle qu’elle l’était à ses débuts, en allant jusqu’à nos jours. Le tout est fait avec beaucoup de simplicité, et on ressent l’envie de l’auteur de nous fournir un travail complet, précis, tout en allant quand même à l’essentiel. Et ce mélange des envies est plutôt réussi puisque l’ouvrage se lit sans contraintes, sans doute également grâce à une traduction de qualité du côté de Third Editions. Bref, un belle réussite de ce côté-là.

Sans compter que cet ouvrage est plutôt court, comparé aux autres édités par Third Editions. Avec son accessibilité et sa longueur moindre, la révolution arcade de Sega peut aussi être une bonne porte d’entrée pour les nouveaux lecteurs qui pourraient se sentir agressés par les énormes ouvrages que l’éditeur est parfois capable de nous sortir (bon, c’est un détail ça!).

Ainsi, nous pouvons conclure en disant que ce livre est à conseiller à tous les amateurs du marché vidéoludique. Cet ouvrage permet de découvrir un bout de l’histoire du medium au travers d’une entreprise qui a su marquer les esprits dans la durée. En outre, les fans de Sega sauront sans mal accrocher à ce bouquin, qui reste une source de découvertes importante. En bref, n’importe qui aimant les jeux vidéo et les livres devrait avoir la révolution arcade de Sega dans sa bibliothèque !