Vers un retour de Scalebound, le jeu annulé de Platinum Games ?

Fans du studio Platinum Games, vous avez certainement pesté très fort lorsque Scalebound fut officiellement annulé. L’exclusivité Xbox avait du potentiel, et s’annonçait jouissive, du peu qu’on a peu en voir à l’époque. Et cette époque commence déjà à dater, puisque le titre tira sa révérence début 2017. Mais, était-ce pour mieux revenir six ans plus tard, sous une autre forme ? C’est ce que certains veulent nous faire croire en tout cas.

Un peu de contexte

Remettons un peu de contexte dans cette histoire, car elle n’est plus de la première fraîcheur. Scalebound a été annoncé en 2014, à l’occasion de la conférence donnée par Microsoft à l’E3. D’emblée, le projet est officiellement présenté comme une exclusivité Xbox One, qui devrait verser dans l’Action-RPG.

Malheureusement, un peu moins de trois ans plus tard, le projet est annulé par Microsoft lui-même. L’entreprise américaine annonce alors vouloir investir plus de temps et d’argent dans plusieurs autres licences fortes de son catalogues. Notamment Crackdown 3 et State of Decay 2, deux jeux plutôt mal reçus par la critique.

Des années plus tard, en 2020, Platinum Games avoue souhaiter terminer le développement de ce projet tenant ses équipes à cœur. Puis, en 2022, le studio annonce carrément vouloir en parler avec Microsoft, en espérant que l’entreprise lui donne une chance de mener à bout, une bonne fois pour toutes, Scalebound. Rien ne se produit.

D’échec cuisant à renaissance gagnante ?

Pourtant, aujourd’hui, un nouvel écho dans cette histoire pleine de déception. Et il se pourrait qu’il fasse renaître l’espoir. C’est Shpeshal_Nick, du site Xbox Era, qui l’annonce : selon lui, Microsoft et Platinum seraient en train de travailler au retour de Scalebound. Reste que le monsieur n’a pas la moindre idée de la direction que prendrait le projet. Reboot total ou continuité de ce qui était prévu par le développeur ? Difficile à dire.

Bien sûr, pour le moment on se contentera de prendre l’information avec d’énormes pincettes. Car bien que Shpeshal_Nick se soit déjà révélé fiable dans ses informations, rien n’a été évoqué sur le sujet par les principaux intéressés. Mais évidemment, on s’attend à ce que, si l’annonce s’appuie sur des faits, Scalebound fasse parler de lui rapidement. Et bien sûr, que sa sortie soit désormais prévue sur Xbox Series X|S, la One étant sur le déclin.