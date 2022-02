Scalebound : PlatinumGames aimerait reparler du jeu avec Microsoft et lance un appel à Phil Spencer

Il est désormais rare de voir des projets AAA avortés au beau milieu de leur développement, du moins une fois qu’ils sont rendus publics. L’un des derniers exemples en date qui avait fait parler de lui, c’était Scalebound, un jeu d’action d’envergure piloté par PlatinumGames pour le compte de Microsoft. Le post-mortem de ce projet a déjà été bien passé en revue, mais une chose est sûre, le studio et le constructeur ne sont pas partis fâchés, comme l’affirmait Phil Spencer en 2020. Et si l’idée d’une résurrection pour le jeu est encore au stade de fantasme, PlatinumGames semble être plus que jamais partant.

Un retour possible pour le jeu ?

Dans une interview accordée à IGN Japan (traduite par VGC), Astushi Inaba, PDG du studio, s’est une nouvelle fois exprimé sur Scalebound. Lorsqu’on lui demande si lui et le studio seraient prêts à revenir sur le jeu, il déclare :

« Kamiya a toujours voulu faire Scalebound. Alors nous aimerions avoir une vraie discussion avec Microsoft. »

Ce à quoi Hideki Kamiya, réalisateur du jeu, rajoute :

« Nous avions beaucoup travaillé dessus, et cela ne sert à rien que Microsoft garde le jeu dans son état actuel, alors nous aimerions faire quelque chose à ce sujet (rires). Phil ! Faisons-le ensemble ! »

Ce n’est pas la première fois que le studio évoque l’idée de retourner sur le jeu. En 2020 déjà, Atsushi Inaba déclarait vouloir retravailler sur le projet, mais que cela ne dépendait pas de PlatinumGames, car c’est Microsoft qui possède les droits du jeu. Cette fois-ci, même si c’est sur le ton de l’humour, l’appel est clairement lancé, et tout est entre les mains de Microsoft.