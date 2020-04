Phil Spencer s’exprime sur l’échec du développement de Scalebound

Même si le développement de Scalebound a été stoppé il y a plusieurs années, les fans des jeux signés PlatinumGames regrettent toujours que le projet ne soit jamais sorti. Phil Spencer a récemment eu l’occasion de s’exprimer sur le sujet via une interview vidéo avec IGN, où il partage le regret des joueurs tout en donnant des détails sur les coulisses du jeu avorté.

Microsoft ne compte pas faire renaître le projet

La tête pensante de Microsoft a débord voulu mettre les choses au clair, en affirmant que le développement du jeu n’avait en aucun cas repris malgré les rumeurs de ces derniers mois. Il continue en exprimant ses regrets sur le projet, tout en affirmant que les relations avec le studio japonais n’ont pas été entachées par cette histoire :

« J’ai un immense respect pour Platinum, Kamiya-san et son équipe. Et il n’y a aucun ressentiment, et nous parlons toujours avec eux. Il n’y a aucune animosité entre nos équipes. Nous avons essayé de faire quelque chose et cela n’a pas marché. »

C’est désormais une certitude, Microsoft ne planche plus du tout sur le projet et souhaite aller de l’avant. Ceux qui espéraient un retour de Scalebound seront donc déçus, même si PlatinumGames a encore énormément de projets en cours.