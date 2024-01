Dave The Diver : Ce faux indé qui vient de dépasser les 3 millions de ventes

Un jeu plébiscité par le public

Le titre, développé par le studio coréen MintRocket, a dépassé le million de ventes en à peine dix jours et a été gratifié d’un joli 90/100 sur Metacritic. Ce qui lui a permis d’avoir un excellent bouche à oreille, lui permettant d’atteindre les trois millions de jeux vendus en seulement quelques mois. Sans doute aidé par la polémique autour de sa nomination aux Game Awards, le titre aura surtout convaincu pour ses grandes qualités.

🌊3 million global sales of Dave the Diver!🤿

Thank you so much for the support and love!🐳 pic.twitter.com/YzfUSOrHxd — DAVE THE DIVER (@DaveDiverGame) January 3, 2024

La recette du succès

Dans Dave the Diver, le joueur incarne Dave, un plongeur qui se voit confier une double mission : explorer les fonds marins la journée tout en pêchant du poisson et gérer un restaurant de sushis le soir. Son spot de prédilection est le Trou Bleu, un lieu atypique, théâtre d’événements mystérieux et dont la configuration change quotidiennement.

Les plongées se déroulent à la manière d’un roguelike : Dave possède un équipement de base qu’il peut améliorer mais ne conserve pas la majorité des armes et outils de pêche qu’il trouve. Les ennemis varient d’une sortie à l’autre, ainsi que les objets et trésors qui s’y trouvent. Ces phases offrent une expérience variée, allant de la collecte de ressources aux combats contre des créatures sous-marines hostiles. En soirée, Dave rentre au bar à sushis pour épauler le chef Bancho. Le brave homme est multitâche, son rôle consiste ici à choisir quels poissons seront au menu, à décorer le restaurant, à engager du personnel et, bien sûr, à servir les clients.

Dave est un personnage vraiment sympathique et attachant. Il n’ose pas dire non quand on lui demande un service alors tout le monde en profite… Cela permet de varier les missions et d’apporter de la variété au gameplay. Il y a toujours quelque chose de nouveau à faire ! Les développeurs ont expliqué que trouver l’équilibre entre les différentes mécaniques de jeu a été un vrai défi. Un défi relevé haut la main au vu du succès de Dave The Diver. Nous ne pouvons que saluer la richesse du titre qui parvient à renouveler le gameplay au fil de l’aventure. L’histoire est amusante, agrémentée d’une bonne dose d’humour. Le tout forme une expérience relaxante et addictive qui a tout pour plaire.

Fait amusant, Dave The Diver serait inspiré d’une histoire réelle, celle d’un homme qui est plongeur la journée et gérant de pub la nuit sur Jeju Island, une île située aux larges des côtes sud-coréennes. Le manga « Blue Hole » (écrit et dessiné par Yukinobu Hoshino) a été une autre source d’inspiration pour le Trou Bleu que Dave explore chaque jour.

Un « Indé », vraiment ?

Les médias ont souvent qualifié Dave The Diver de jeu indépendant, peut-être à cause de son esthétique en pixel art et du fait que Mintrocket soit un jeune studio. Pourtant, ce dernier n’a rien d’un petit poucet. Il s’agit d’une filiale du mastodonte sud-coréen Nexon (qui a notamment travaillé sur la licence Counter Strike).

Ainsi, lorsque Dave The Diver a été nommé dans la catégorie « Indie » aux Game Awards 2023 et aux Golden Joystick Awards 2023, des voix se sont élevées pour pointer cette incohérence. Il n’est en effet ni logique ni juste qu’un titre soutenu par un développeur de ce poids concourt dans la catégorie “indie”, face à des jeux développés par de petites structures qui n’ont clairement pas les mêmes moyens.

Face à ces critiques, Geoff Keighley, organisateur des Game Awards, a défendu la nomination en déclarant que le terme “indépendant” avait un sens large, pouvant varier d’une personne à l’autre. Taehwan Kim, l’un des responsables du groupe Nexon qui a supervisé le développement, a de son côté déclaré que ce n’était pas un problème si Dave the Diver donnait l’impression d’être un jeu indépendant sans en être un. Finalement, Dave The Diver n’a pas gagné de prix aux Game Awards ou aux Golden Joysticks Awards mais cette controverse a alimenté quelques débats sur la définition du qualificatif “indépendant” qu’il serait bon de poursuivre.