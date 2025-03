Dave the Diver : Le DLC avec Like a Dragon sera disponible à partir du 10 avril, mais pour une durée limitée

Un karaoké et de la bagarre pour bien représenter l’essence de Like a Dragon

Mintrocket a fait le point sur ce qu’il fallait attendre du prochain DLC Like a Dragon pour Dave the Diver, où Ichiban partira en vacances, mais pas pour se reposer très longtemps. Le jeu mettra en place des segments de beat’em up où l’on pourra choisir entre le héros de la série de RGG Studio ainsi que Cobra, pour aller tabasser les criminels sous-marins. Mais pour respecter l’esprit Like a Dragon, entre deux bagarres, il fallait aussi un karaoké, qui sera ajouté dans le jeu.

C’est le 10 avril prochain qu’il sera possible d’acheter ce DLC dans Dave the Diver. Malheureusement, il faudra se presser, puisque Mintrocket précise que ce contenu ne pourra être acquis que durant une fenêtre de six mois. Ce qui sera donc bien dommage pour les retardataires qui découvriront le je plus tard.