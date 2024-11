Succès total pour Dave the Diver, qui parvient à dépasser les 5 millions de copies vendues

Pas de sushi à se faire pour Mintrocket

Au tout début de l’année, on avait quitté Dave the Diver alors qu’il venait de dépasser les 3 millions d’unités vendues. Un score très respectable pour un titre qui avait bien profité de toute son attention générée lors des Game Awards, un peu malgré lui (cela lui aura en tout cas profité). Aujourd’hui, le compteur de ventes passe un nouveau cap puisque Dave the Diver enregistre 5 millions d’unités vendues dans le monde.

Une sacrée prouesse pour un jeu aussi singulier, qui est maintenant devenu très populaire au point d’avoir droit à des collaborations uniques, comme celle avec Godzilla. Il s’est également invité dans Balatro il y a peu de temps avec un DLC aux côtés d’autres licences cultes.

Dave the Diver est disponible sur PC via Steam, PS4, PS5 et Nintendo Sitch. Pas de version Xbox en vue pour le moment, même si cela pourrait changer un jour histoire d’en faire une belle addition au Xbox Game Pass.