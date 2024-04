Dave the Diver et Tales of Kenzera: Zau arriveront directement dans le PlayStation Plus Extra en avril

La date de sortie du portage confirmée

Lors du dernier State of Play, Mintrocket avait pu confirmer qu’une version PlayStation était bien en développement, avec une sortie prévue en avril. La PlayStation Blog nous donne aujourd’hui davantage de nouvelles à propos de ce portage, avec deux belles annonces à la clé.

La première, c’est que Dave the Diver sortira sur PS4 et PS5 le 16 avril prochain. Et la seconde, c’est que le jeu sera directement compris dans l’abonnement PlayStation Plus. Il n’est pas précisé sur quel palier, mais puisque le jeu arrive en milieu de mois, il s’agit sans aucun doute du PlayStation Plus Extra. Les abonnés pourront donc découvrir ce jeu rafraichissant sans surcoût, et surtout sans attendre. N’oublions pas non plus qu’une mise à jour mettant en vedette Godzilla est en chemin pour le jeu. Elle devrait arriver dans le courant du mois de mai.

Le jeu d’action 2D du mois à ne pas manquer sur le PS Plus

Et puisque l’on parle du PlayStation Plus, autant noter une autre arrivée importante : celle de Tales of Kenzera: Zau directement dans l’abonnement. Une licence beaucoup moins connu puisque le jeu sortira ce 23 avril, mais elle est poussée par Electronic Arts qui a décidé de l’intégrer à son programme EA Originals. Ce jeu sera donc lui aussi compris dès sa sortie dans le PS Plus Extra.