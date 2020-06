Cette nuit s’est déroulée la conférence Electronic Arts. Comme prévu, cet EA Play Live 2020 a été l’occasion pour l’éditeur de lever le voile sur les jeux à venir de son catalogue et de présenter de nouvelles images. Une conférence relativement pauvre en surprise mais qui nous a tout de même permis d’apercevoir quelques titres attendus.

Si jamais vous n’étiez pas là à 1 heure du matin, vous avez bien fait. Rien de bien incroyable pendant cette présentation puisque les seules annonces majeures n’avaient pas ou peu d’images dévoilées. Et si jamais vous voulez en savoir tout de même un peu plus, on vous résume les temps forts dans cette vidéo de 5 minutes. Bon visionnage !

Toutes les annonces de l’EA Play Live 2020 :

