EA se prépare pour la nouvelle génération, plusieurs projets teasés

L’EA Play Live s’est déroulé durant la nuit de jeudi à vendredi. Une conférence peu riche en annonce exclusive, avec la présence de plusieurs titres déjà connus ou attendus, Star Wars Squadrons ou encore FIFA 21. Hormis le programme EA Originals où quelques jeux plus modestes ont pu être présentés, (comme Rocket Arena par exemple), on retiendra finalement le retour de Skate et la préparation à la nouvelle génération.

Dragon Age et Need For Speed se laissent apercevoir

C’est Laura Miele, responsable des studios Electronic Arts qui a pris la parole vers la fin du show pour parler du futur d’Electronic Arts. Elle n’a pas hésité à vanter la prochaine génération de consoles et a parler de quelques studios Electronic Arts : Criterion, BioWare, DICE et EA Motive.

Bien que rien n’ait été confirmé, les images nous permettent d’entrevoir des séries comme Need For Speed et un jeu de dark fantasy que l’on suppose être Dragon Age. Laura Miele évoque aussi le studio DICE qui profitera de la puissance de la future génération ainsi que des studios Motive, qui développe une nouvelle licence.

Electronic Arts semble bien préparer la prochaine génération de consoles. Le futur Dragon Age, un nouveau Need For Speed, le prochain Battlefield et le mystérieux projet de Motive s’annoncent être des projets next-gen ambitieux. Restons patients, ils n’arriveront pas dans l’immédiat.