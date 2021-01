Resident Evil Re:Verse en fuite sur le Humble Store ?

Ce soir, le premier Resident Evil Showcase aura lieu avec un nouveau trailer pour Resident Evil Village, mais aussi un peu de gameplay ainsi que d’autres informations sur la série en général. On a aussi découvert qu’il était possible de s’inscrire pour participer à une bêta d’un jeu de la licence encore non-annoncé, et le Humble Store pourrait bien nous avoir donné son nom un peu trop tôt.

Un nouveau Resident Evil orienté online ?

En se rendant sur la page Humble Store de Resident Evil Village, où l’on peut avoir un synopsis officiel pour le jeu, on se rend compte que le titre est vendu en bundle avec un autre jeu qui répond au nom de Resident Evil Re:Verse. La page du store indique alors :

« Les détails concernant la période d’exploitation de Resident Evil Re:Verse, y compris le début de sa disponibilité et toute annonce potentielle relative à la fin du service, peuvent être trouvés sur le site officiel : https://www.residentevil.com/reverse/

Veuillez noter que, selon le moment de votre achat de Resident Evil Village, Resident Evil Re:Verse peut déjà ne plus être disponible, et que le titre peut devenir disponible par d’autres moyens à l’avenir. »

On peut donc penser que Resident Evil Re:Verse serait un spin-off orienté online, à l’instar de Project Resistance, étant donné le fait qu’il est mentionné que le titre aurait une limite dans le temps (du moins, à travers ce bundle). Le site du jeu est mentionné mais ne mène à rien pour l’instant, certainement à cause du fait qu’il est encore trop tôt.

Tout cela est un peu flou et il faudra attendre ce soir à 23h pour découvrir le fin mot de l’histoire, lors du showcase Resident Evil.