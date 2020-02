Resident Evil Resistance: Nouveaux Masterminds et nouvelles cartes

La sortie de Resident Evil 3 Remake arrive à grands pas, ce qui signifie également l’arrivée de Resident Evil Resistance, l’expérience asymétrique en 4 versus 1 de Capcom. Le moment est donc bien choisi pour faire le plein d’informations sur ce titre inclus dans Resident Evil 3.

Des visages bien connus

Au casting des Masterminds s’ajoute premièrement Alex Wesker, qui apparaît dans Resident Evil Revelation 2. Le gameplay de cette dernière se portera plus vers l’utilisation de pièges afin d’empêcher les survivants de s’échapper. Et si cela ne suffisait pas, Alex aura recours à son arme biologique spéciale, une plante carnivore du nom de Yateveo.

Autre personnage ajouté au casting des méchants, Ozwell Spencer grand antagoniste de la série, il profitera de sa position de cofondateur d’Umbrella Corporation pour utiliser les technologies de pointe de l’entreprise pour venir à bout des survivants. Pas d’armes biologiques pour Spencer, celui-ci aura quant à lui la possibilité de générer un champ de désintégration blessant grièvement tout survivant tentant de le traverser.

De nouveaux terrains de jeu

En plus des deux nouveaux Masterminds présentés, nous découvrons aussi deux nouvelles cartes pour Resident Evil Resistance.

Le Parc Abandonné : Un parc sur le thème de l’horreur situé dans la périphérie de Raccoon City. Il a été laissé à l’abandon lorsque la catastrophe est arrivée dans la ville. De vrais monstres vous y attendent désormais.

Le Casino : Déserté lors des terribles événements à Raccoon City, ce lieu de divertissement autrefois destiné aux amateurs de sensations fortes est maintenant entre les mains de Masterminds vicieux.

Resident Evil Resistance sera inclus dans Resident Evil 3 Remake et seront tout deux disponibles le 3 avril 2020 sur Xbox One, PlayStation 4 et PC.