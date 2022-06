Accueil » Actualités » Resident Evil 2, 3 et 7 sont déjà sur PS5 et Xbox Series

Les nouvelles versions des derniers Resident Evil étaient probablement la plus grande annonce du Capcom Showcase 2022. Non pas que ce soit une surprise puisque l’éditeur les avait déjà officialisé, mais on ne s’attendait pas au fameux « Et c’est disponible maintenant ! ».

Resident Evil se met à la page

Ce sont donc les remakes de Resident Evil 2, du troisième épisode et RE7 qui arrivent dès maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series. Et la bonne nouvelle, c’est que la mise à niveau gratuite sera disponible sur les deux consoles pour celles et ceux qui ont déjà un ou plusieurs de ces épisodes.

Ces portages apporteront de la 4K native, un meilleur framerate, du ray tracing et l’audio 3D. On nous promet au passage que les versions PC de ces jeux ont aussi droit à des mises à jour gratuites aujourd’hui pour apporter les avantages manquants.

Resident Evil 2, 3, et 7 sont donc disponibles sur PlayStation 4, Xbox One, PC mais aussi sur PlayStation 5 et Xbox Series donc (oui, on vous a épargné toutes les versions cloud du 7 dans la liste).