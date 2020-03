Resident Evil 3 Remake : De potentiels retards pour la version physique

Dans quelques jours sortira un certain Resident Evil 3 Remake. Particulièrement attendu par les fans de la franchise, surtout après le très réussi remake de Resident Evil 2, celui-ci connait cependant quelques agitations. Avec la situation actuelle et la propagation de la pandémie, des retards sont à prévoir concernant la livraison des versions physiques.

Des retards et des fuites

Dans un message communiqué sur Twitter, la division français de Capcom prévient la communauté que les éditions en boîte pourraient être livrées en retard en fonction des revendeurs. Tout comme Final Fantasy VII Remake, Resident Evil 3 Remake pourrait donc faire les frais du COVID-19 : « Bien que la date de sortie mondiale de Resident Evil 3 reste le 3 avril 2020, certains marchés européens pourraient connaître des décalages de livraison ou de disponibilité de jeu ».

L’éditeur explique communiquer au maximum avec leurs partenaires locaux pour rendre le jeu disponible et rappelle aussi que leur priorité est d’assurer la sécurité des fans, employés et partenaires. N’hésitez pas non plus à contacter votre revendeur habituel pour en savoir plus.

Un peu plus tôt, nous avions appris que certains revendeurs, parisiens notamment, avaient déjà mis en circulation des copies du jeu. A l’heure actuelle, quelques joueurs ont donc pu mettre la main sur le titre. Faites extrêmement attention aux fuites et potentiels spoilers qui traînent déjà sur la toile et notamment sur les réseaux sociaux.

Capcom France a aussi réagi vis-à-vis de cette distribution non-autorisée et demande aux joueurs d’éviter de divulgâcher quoique ce soit pour ne pas nuire à l’expérience des autres joueurs : « Les contenus non autorisés ayant fait l’objet d’une fuite sont susceptibles d’être retirés » peut-on lire en fin de communiqué.