Un retard possible pour les versions physiques de Final Fantasy VII Remake ?

En plus d’être une année particulièrement triste suite aux événements actuels, 2020 est aussi une incroyable source de reports. Nombreux sont les jeux qui ont été décalés pour diverses raisons. Cette fois, il se pourrait bien que ce soit Final Fantasy VII Remake qui subisse les conséquences du coronavirus.

En physique et aux US, pour l’instant ?

La rumeur vient d’éclater et cela risque de titiller les nombreux fans qui attendent le retour de Cloud et de sa troupe. Il y a peu, la division américaine d’Amazon a annoncé qu’elle suspendrait les expéditions de l’ensemble des produits considérés comme non-essentiels pour faire face à l’augmentation de la charge de travail à cause du virus COVID-19. La priorité est accordée aux articles de première nécessité et aux fournitures médicales jusqu’à 5 avril et les autres produits passeront après.

Mais ce n’est pas tout puisque dans la foulée, de nombreux joueurs qui avaient précommandé ont reçu un mail indiquant que la livraison allait être retardée. Aucune nouvelle date de livraison n’a été indiquée par Amazon qui reste flou pour l’instant. Il faut dire que Final Fantasy VII Remake est prévu le 10 avril, et il est possible que le géant de la revente arrive à se réorganiser entre temps. Tout du moins, en fonction de l’évolution de la pandémie.

Et en France ?

Pour être un peu plus concret, qu’est-ce qui pourrait nous arriver dans nos contrées européennes ? Eh bien, un schéma similaire. Si Amazon est le premier à avoir annoncé de telles mesures, il n’est clairement pas improbable que des retards soient également prévus chez nous. La division française ne devrait pas tarder à prendre des dispositions similaires. On notera d’ailleurs que sur le site Amazon france, il n’est plus possible de précommander le jeu, qui est marqué comme étant « actuellement indisponible ».

Sur Twitter, Amazon Games a expliqué que « la date de sortie est toujours prévue pour le 10 avril 2020 ». Nous avons contacté Square Enix, qui a expliqué qu’il n’avait « aucun commentaire à ce sujet », n’approuvant ou ne démentant pas la possibilité d’un report.

Pour conclure, il faut donc probablement s’attendre à des retards des versions physiques de Final Fantasy VII Remake. Peut-être un décalage de certains jours seulement, ou un acheminement plus long pour certaines personnes, mais probablement rien d’important. Le jeu, quant à lui, est prêt, puisqu’il est passé gold. Rendez-vous le 10 avril pour sa sortie sur PlayStation 4.