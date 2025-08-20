Recur : un facteur face au temps

On est pas prêt d’avoir notre courrier…

Annoncé fin 2024, Recur prend la forme d’un jeu de plateforme et de réflexion dans lequel la manipulation du temps est centrale. Développé par le studio Kaleidoscube et édité par Astar Logical, il nous mettra dans la peau d’un facteur qui devra tout faire pour s’en sortir.

Les joueurs devront avancer pour déclencher des événement et progresser. Toutefois, il sera souvent nécessaire de repartir dans l’autre sens pour rembobiner et ainsi résoudre des énigmes ou débusquer de nouveaux passages. En jouant habilement avec la mécanique de Recur, il sera possible d’anticiper les actions et ainsi progresser avec fluidité. Conscient que la réflexion intense peut vite fatiguer, le studio a fait de Recur un jeu qui propose un juste équilibre entre plateforming et puzzles. Il sera également possible de mettre l’action en pause pour réfléchir.

L’histoire de Recurse déroule dans une métropole au bord de la destruction. Notre pauvre facteur se retrouvé soudainement doté de pouvoirs temporels et cela créer de nombreuses interrogations : d’où viennent ces pouvoirs, quel genre de catastrophe provoque ce qui semble être l’apocalypse, la ville peut-elle être sauvée ? Autant de questions auxquelles il faudra répondre et qui motive l’intégration d’une vraie structure narrative.

En jouant avec le temps, on pourra créer diverses lignes temporelles et explorer des événement alternatifs. Recur attire également le regard grâce à sa direction artistique, qui évoque très directement la bande-dessinée franco-belge. Pas de date de sortie pour le moment, mais cette présence au Future Games Show permet d’être rassuré sur la bonne progression du développement. Recur est donc attendu à une date encore inconnue, sur PC.