Ravenswatch : Le roguelike solo et coopératif de Passtech Games sortira en accès anticipé le 6 avril sur PC

Annoncé l’été dernier, Ravenswatch a refait surface hier chez nos confrères d’IGN. Par l’intermédiaire d’un nouveau trailer, le roguelike solo et coopératif de Passtech Games, le studio lyonnais derrière le très bon Curse of the Dead Gods, a dévoilé de nouvelles images et courtes séquences de gameplay ainsi que la date de lancement de son accès anticipé. Celle-ci a été fixée au 6 avril prochain sur PC via Steam uniquement.

Plus de gameplay lors de la Nacon Connect du 9 mars

Reprenant la direction artistique (et certaines mécaniques de gameplay ?) qui ont fait le succès de la production sortie en 2021, le titre vous proposera de combattre les Cauchemars qui se répandent et corrompent le monde de Reverie. Pour y arriver, vous pourrez incarner et user des compétences uniques de plusieurs personnages issus des légendes et contes de fées telles que Scarlet – The Red Hood, The Pied Piper (Le Joueur de Flûte), Beowulf, The Snow Queen (La Reine des Neiges), Melusine et Aladdin.

En attendant de voir ce que nous réserve cet early access, notez que davantage de gameplay de Ravenswatch sera montré lors de la Nacon Connect qui sera diffusée le 9 mars. Rappelons également que la version finale du jeu arrivera normalement à une date encore inconnue sur PC, via Steam et l’Epic Games Store, PlayStation 5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch.