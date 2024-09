Ravenswatch : Nous avons pu essayer Carmilla, le nouveau personnage disponible au lancement de la version 1.0 le 26 septembre sur PC

Une héroïne assoiffée de sang…

Pour celles et ceux n’étant pas très familiers avec Ravenswatch, voici quelques brefs rappels. Dans ce jeu d’action roguelike, jouable jusqu’à quatre en coop, nous incarnons des versions revisitées de personnages de contes et autres légendes, façon dark fantasy, tels que Aladdin, Geppetto, Scarlet (le petit Chaperon rouge) ou encore Beowulf. Lancés sur une grande map située dans le monde de Reverie, vous devez combattre des ennemis, gagner des niveaux, explorer et vous attribuer des bonus à la manière d’un Hades histoire de vous préparer au boss de la zone, le Maître-Cauchemar, qui apparaît au bout de 3 jours et 3 nuits ingame.

Constitué de huit héros et héroïnes, le roster va bientôt accueillir Carmilla. Elle est issue d’un court roman fantastique écrit en 1872 par l’écrivain irlandais Joseph Sheridan, Le Fanu, ce qui fait de la jeune femme un personnage plus vieux que Dracula lui-même. Et oui. Il s’agit d’une dhampire, autrement dit, une femme mi-vampire, mi-humaine, et elle est motivée par la vengeance après avoir été séparée de la personne qu’elle aime au cours d’une guerre contre les Ténèbres. Carmilla n’est donc pas très contente, et cela se ressent dans son gameplay, vif, sauvage et sanglant.

Les attaques de base de Carmilla s’effectuent au corps-à-corps, par une série de cinq coups de griffes. De cette manière, elle augmente une jauge de sang dans laquelle elle peut ensuite puiser pour déclencher ses autres mouvements. Parmi eux, on dispose d’un vol temporaire sous forme d’une nuée de chauve-souris, qui représente la compétence défensive du perso. Durant ce vol, on profite d’un boost de vitesse tout en passant à travers tous types de dégâts et en infligeant des dommages aux adversaires que l’on traverse.

Au niveau de son pouvoir, Carmilla peut lancer un orbe de sang qu’elle peut légèrement diriger et qui inflige de lourds dégâts aux ennemis à proximité tant qu’il est effectif, avant d’exploser. Concernant son attaque spéciale, la dhampire peut aussi bondir et effectuer une puissante morsure sur un ennemi relativement éloigné. Notez que cette attaque remplit pas mal la jauge de sang. Et du côté des attaques ultimes, on a pu voir l’Empalement. Cette technique épuise toute la jauge de sang pour lancer une série de piques sortant du sol sur toute une ligne droite devant Carmilla.

… jusqu’à la dernière goutte

D’ailleurs, tant que Carmilla dispose de sang, elle peut maintenir actives la plupart de ses compétences. Oui mais voilà, lorsqu’il n’y a plus de sang et que l’on continue à utiliser les compétences, c’est dans la vie de l’héroïne que l’on puise. Une mécanique intéressante qui nous pousse à rester vigilants au sujet de la barre de sang de Carmilla, mais qui en même temps peut nous donner envie d’être gourmands et de maintenir une attaque juste le temps qu’il faut pour venir à bout de la menace présente, quitte à se mettre un peu en danger.

Enfin, la dhampire dispose comme les autres héros d’un trait, et le sien consiste à déployer des ailes. Dans Ravenswatch, précisons à nouveau que le temps s’écoule et que le champ de bataille passe du jour à la nuit et ainsi de suite. Lorsqu’il fait jour, la forme ailée de Carmilla lui permet de récupérer de la vie, et si vous la jouez en coop, ce sera aussi le cas pour vos partenaires. Quand c’est la nuit, le trait adopte un rôle plus offensif, et augmente cette fois le taux de chance de coups critiques.

Et qu’il s’agisse du jour ou de la nuit, la forme ailée de Carmilla augmente significativement sa vitesse. L’utilisation du trait consomme constamment du sang, mais les capacités à base de sang peuvent se lancer sans surcoût. La forme ailée pousse donc à se la jouer offensif, décidément le leitmotiv du personnage.

Alors bien entendu, les capacités brutes, c’est une chose, mais il est important de prendre en compte les différentes possibilités de build. D’abord grâce aux objets magiques, modifiant les stats ou les effets des mouvements globaux de la dhampire. Puis en prenant des niveaux grâce à l’expérience, où chaque palier nous donne accès à un talent. Par exemple, les chauves-souris peuvent se disperser après l’utilisation de la capacité défensive, infligeant des dommages supplémentaires.

L’attaque spéciale peut aussi marquer un ennemi, un statut qui augmente les dégâts qu’il subit. Dernier exemple, dasher à travers un ennemi peut rapporter des points de jauge de sang. Très utile, vous en conviendrez. Bien d’autres exemples de talents seront à découvrir, et les divers builds devraient se révéler, encore une fois, particulièrement jouissives, d’autant plus lorsque vous aurez commencé à maîtriser cette chère dhampire.

Courte mais prenante, on a particulièrement apprécié la découverte de Carmilla. De base agressive, elle se révèle très intéressante à manier, en grande partie grâce à sa mécanique à base d’utilisation du sang. Celle-ci appuie l’ADN offensif du personnage et l’on a constamment envie d’aller chercher le moindre dégât ainsi que la petite goutte de sang supplémentaires. Reste à voir la synergie que la dhampire est capable d’alimenter dans un groupe contenant plusieurs joueurs, mais sa capacité à soigner sous sa forme ailée constitue déjà un bel atout. Il n’y a plus qu’à attendre le 26 septembre, jour de la sortie en 1.0 de Ravenswatch, pour voir Carmilla intégrée au jeu. On rappelle que les versions PlayStation et Xbox arriveront au cours de l’automne.