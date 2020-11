Rainbow Six Siege sera disponible sur PS5 et Xbox Series le 1er décembre

Encore très actif sur la scène esport, Rainbow Six Siege avait promis d’arriver en 2020 sur PS5 et Xbox Series X, avec tout un tas d’améliorations. Le titre d’Ubisoft va bien tenir promesse, puisque l’on apprend aujourd’hui qu’il arrivera sur les consoles de nouvelle génération dès le 1er décembre.

Une version boostée pour la nouvelle génération

Ubisoft Montreal annonce donc avec un nouveau trailer que les joueurs possédant le titre sur PS4 et Xbox One pourront upgrader gratuitement leur jeu pour passer à la version PS5 ou Xbox Series. Sur ces consoles, le jeu tournera jusqu’en 120 fps (à condition d’avoir un écran compatible) et proposera plusieurs modes de rendu, notamment l’option 4K/60 fps.

Sur PlayStation 5, la manette DualSense sera utilisée à bon escient avec les retours haptiques pour chaque arme et les gâchettes adaptatives qui offriront des sensations différentes. Rappelons que le titre est aussi disponible sur le Xbox Game Pass, et que les joueurs Xbox Series pourront profiter de cette version directement après sa sortie.